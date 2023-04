Les Québécois, plus ou moins solidaires que les autres?

Faisons la part des choses.

Le fameux tweet de François Legault, authentique tempête dans un verre d’eau, disait exactement ceci:

«Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale».

Vrai ou faux?

Oui, notre culture de la solidarité est en partie issue du catholicisme, dont la doctrine sociale a profondément influencé la Révolution tranquille, le syndicalisme, le coopératisme et l’action communautaire.

Cela dit, les trois grandes religions monothéistes – christianisme, judaïsme, islam – prônent la charité et l’entraide.

Qu’en est-il de la deuxième partie du tweet : «... la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale».

Sommes-nous plus solidaires que les autres?

Partout dans le monde, quand il y a une catastrophe naturelle, vous verrez des gens aider spontanément les sinistrés.

Partout, chez nous comme ailleurs, vous verrez aussi des gens essayer de tirer profit du malheur des autres.

Pendant notre verglas de 1998, des rapaces vendaient des cordes de bois à des prix exorbitants.

L’humain est le même sous toutes les latitudes, pour le meilleur et pour le pire.

Il est vrai aussi que la société québécoise s’est dotée de programmes sociaux plus étendus qu’au Canada anglais, pour ne rien dire des États-Unis.

Il s’en trouvera pour dire qu’ils illustrent surtout notre plus grand étatisme, et qu’au Québec, pour le moindre problème, on se tourne vers l’État.

Ce n’est pas entièrement faux.

Fondamentalement, nos grands programmes sociaux étatiques – assurance maladie, aide sociale, etc. – sont une protection contre le risque individuel financée collectivement.

Ailleurs, on s’entraide davantage sur une base volontaire, souvent en prenant appui sur des organismes de charité ou les églises locales.

Rien ne permet de conclure que l’une ou l’autre avenue est plus révélatrice du degré de solidarité authentique.

Creusons une autre piste : est-ce que les dons aux organismes de charité ne pourraient pas servir de mesure du degré réel de solidarité?

Après tout, vous donnez si vous voulez et vous ne donnez pas si vous ne voulez pas, à la différence de l’impôt qui est obligatoire.

Chaque année, l’Institut Fraser ressort sa chanson: les Québécois sont ceux qui, au Canada, donnent le moins aux organismes de charité.

Le sous-entendu est que nous serions de grands parleurs, petits faiseurs. Mais c’est plus compliqué.

Pauvreté

Si nous donnons moins aux organismes de charité, c’est que nous donnons plus à l’État en impôts, et c’est lui qui organise l’entraide.

Or, devinez quoi, dans toute l’Amérique du Nord, c’est au Québec que les écarts de richesse sont les moins élevés.

Les données disponibles sont irréfutables.

Je ne souhaite à personne d’être pauvre, mais il vaut mieux l’être au Québec que n’importe où ailleurs sur le continent.

Rien ne permet de conclure que nous sommes meilleurs ou pires que les autres. C’est juste que nous organisons la solidarité différemment.

En gros, ça marche, et nous avons le droit de faire les choses à notre manière.