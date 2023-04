Les Stars continuent de gagner

Les Stars de Dallas ont poursuivi leurs succès en battant les Blues de St. Louis au compte de 5 à 2, mercredi soir, au Enterprise Center.

C’était la cinquième victoire de suite du club texan, qui a profité de son plus récent gain pour prendre possession du premier rang de la section Centrale. Les Stars ont maintenant un point de plus que l’Avalanche du Colorado. Les champions en titre de la coupe Stanley ont cependant un match de plus à jouer que leurs rivaux.

Face aux Blues, Jason Robertson s’est signalé avec une récolte de trois mentions d’aide. Le jeune homme de 23 ans a inscrit 46 buts et fourni 63 aides pour 109 points en 81 parties.

Wyatt Johnson, Jamie Benn et Tyler Seguin ont quant à eux amassé deux points chacun dans la victoire. Le premier de cette liste a touché la cible à deux reprises. C’était la première fois que la recrue inscrivait plus d’un but dans un match de la Ligue nationale.

Dans le camp des Blues, Robert Thomas a marqué et s'est fait complice sur la réussite de Jakub Vrana.

Les Stars et les Blues concluront leur saison régulière l’un contre l’autre jeudi soir. Cette fois, le duel sera présenté au American Airlines Center.