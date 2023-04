Marjo, Louane, Souldia et Arthur H s’ajoutent à la programmation en salle des Francos

Ça commence à sentir l’été à Montréal. L’organisation des Francos, dont la 34e édition se tiendra du 9 au 17 juin, a annoncé les derniers noms qui s’ajoutent à sa programmation en salle : Marjo, Louane, Souldia, Arthur H et Les Hôtesses d’Hilaire, entre autres.

C’est une très belle affiche que proposera le festival, en juin. Déjà, plusieurs gros noms avaient été annoncés au cours des derniers mois : Daniel Bélanger, -M-, Louise Attaque, Juliette Armanet, Isabelle Boulay, Keith Kouna, Michel Rivard, Mononc’ Serge et Anonymus, Philippe B, Richard Séguin, Robert Robert et Thierry Larose, pour ne nommer que ceux-là.

À cette belle brochette viennent de s’ajouter Marjo, qui offrira le concert J’lâche pas, le 9 juin au Club Soda. Venant présenter son 17e album en carrière, La vie, Arthur H jouera deux soirs au Studio TD, les 12 et 13 juin.

Le 14 juin, au Théâtre Maisonneuve, on pourra voir la Française Louane, révélée en 2013 dans The Voice : La plus belle voix et dans le film La famille Bélier, en 2014.

Le rappeur Souldia, qui a remporté l’an dernier le Félix de l’album rap de l’année pour Dixque d’art, jouera au MTelus, le 16 juin. Le lendemain, ce sera au tour du groupe rock de Moncton, Les Hôtesses d’Hilaire, d’enflammer le Studio TD.

Les billets pour ces nouveaux spectacles seront mis en vente vendredi, à 10h. Pour les détails : francosmontreal.com.