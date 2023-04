NBA: les Raptors ne participeront pas aux séries

Les Raptors de Toronto ont échoué dans leur tentative d’accéder aux séries éliminatoires de la NBA en perdant son duel du tournoi de qualification 109 à 105 contre les Bulls de Chicago, mercredi soir, au Scotiabank Arena.

Il s’agit d’un revers difficile pour l’unique formation canadienne du circuit Silver, puisqu’elle a eu une avance de 18 points à un certain moment dans l’affrontement. Après trois quarts, les Raptors avaient le meilleur 36 à 29 pour les rebonds et avait un taux d’efficacité de 40% pour les tirs de trois points.

Forts d’une récolte de 37 points au quatrième quart, les Bulls ont toutefois ramené leurs rivaux sur terre. Zach LaVine a sonné la charge chez les vainqueurs. Il a amassé 39 points, sept rebonds et trois passes décisives. DeMar DeRozen a aussi fait mal à son ancienne organisation en récoltant 23 points.

Dans le camp des Raptors, Pascal Siakam et Fred VanVleet ont respectivement amassé 32 et 26 points. Le Québécois Chris Boucher n’a passé que sept minutes sur le terrain et n’a pas été en mesure d’inscrire de point.

Les Bulls ont maintenant rendez-vous avec le Heat de Miami pour l’ultime match du tournoi qualificatif dans l’Association de l’Est. Le vainqueur de cette partie accèdera aux séries et se mesurera aux puissants Bucks de Milwaukee.