Plusieurs projets pour cette année festive: le Cirque Éloize célèbre en grand ses 30 ans de création

Pour souligner en grand son 30e anniversaire, le Cirque Éloize partira en tournée cet automne avec une version peaufinée de son spectacle «Entre ciel et mer», présenté pour la première fois l’été dernier aux Îles-de-la-Madeleine.

Mais avant de prendre la route, la compagnie de cirque contemporain créée en 1993 à Montréal par Daniel Cyr, Claudette Morin et Jeannot Painchaud retournera aux Îles. «Entre ciel et mer» sera proposé du 12 juillet au 13 août à La Seine, sa nouvelle salle de Havre-Aubert.

Ce «spectacle signature» faisant le pont entre les arts circassiens, le conte, la poésie, l’humour et la musique, s’arrêtera ensuite dans 16 villes québécoises, dont au Théâtre Capitale de Québec du 4-7 octobre, et à la Place des Arts de Montréal, du 16-19 novembre. Le Cirque Éloize sillonnera ensuite l’Europe, son principal «terrain de jeu», pendant quatre mois.

En tout, 110 représentations figurent au calendrier de «ce manifeste heureux de la culture acadienne et québécoise», soit une quarantaine de dates de moins qu’une tournée habituelle – avant la pandémie –, selon le président et chef de la création du Cirque Éloize, Jeannot Painchaud. Le spectacle est porté par des Madelinots, soit le conteur Cédric Landry et le groupe Suroît, qui roule sa bosse depuis quatre décennies.

«Le fil conducteur, ce sont les Îles, la mer, l’histoire avec mon père, le temps qui passe», a dit Cédric Landry.

La Seine, un deuxième projet de vie

Jeannot Painchaud et son équipe jonglent avec de nombreux projets pour exploiter La Seine, qui est installée dans une ancienne église. On souhaite non seulement faire de ce lieu – situé à 10 minutes de marche du Site historique de La Grave – un centre de diffusion, mais également un centre de création et de retraite santé hors de la saison touristique. Des millions de dollars seront nécessaires.

«J’irais jusqu’à dire que c’est un deuxième projet de vie important pour moi», a dit Jeannot Painchaud, qui prépare la relève au Cirque Éloize pour en assurer la pérennité.

La vie de l'homme de 57 ans a changé quand il a assisté au tout premier spectacle du Cirque du Soleil à Gaspé, en juin 1984. En septembre de la même année, il découvrait l’École nationale du cirque dans la métropole. «Je n’ai jamais arrêté de faire du cirque depuis», a rappelé celui qui a été amuseur public, jongleur et adepte de vélo acrobatique.

Jeannot Painchaud est fier d’avoir amené le cirque dans les théâtres et dans les salles de spectacles. «C’est nous qui avons lancé ce mouvement-là à l’échelle internationale et c’est le modèle qui a été adopté par toute l’industrie du cirque contemporain.»

Mise en valeur de l'ancienne gare Dalhousie

Le Cirque Éloize mise beaucoup sur son quartier général installé dans l’ancienne gare Dalhousie, dans le Vieux-Montréal, d’où est parti le premier train transcanadien en juin 1886.

Véritables studios de création, l'endroit a bénéficié d’investissements importants pour en faire un lieu de diffusion immersif. Grâce au projet Projection 360, la gare Dalhousie pourra accueillir plus des rendez-vous corporatifs, privés et publics.

«Ma plus grande émotion, c’est le fait que c’est ici, dans cette salle, que tout a commencé. C’est comme étudiant à l’École nationale de cirque que j’ai demandé la permission d’utiliser du matériel pour faire un "show". Ça a fonctionné, puis on a monté un projet pour aller aux Îles. Et 18 mois plus tard, on a créé la compagnie», a raconté M. Painchaud, un artiste à la fibre entrepreneuriale heureux de combiner le spectacle et le voyage, ses deux passions.

Comme 2023 est une année festive pour le Cirque Éloize, les collaborations se multiplient. La nouvelle exposition sensorielle et poétique «Rouge 2100» sera présentée au Planétarium de Montréal et la Québécoise Farah Alibay de la NASA y est associée. La Seine accueillera par ailleurs la conférence «L’Aventurier des glaces» de Mario Cyr en juillet et en août. Enfin, le balado «Bon voyage» racontera dès le 17 mai, sur Radio-Canada OHdio, l’histoire de l’ancienne gare Dalhousie.