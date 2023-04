Publicité pour Bud Light: Anheuser-Busch perd de 5 G$ US après un partenariat avec une transgenre

Un partenariat noué avec une influenceuse transgenre pour promouvoir la bière Bud Light a fait perdre environ 5 milliards $ US (6,7 milliards $ CAN) au géant brassicole Anheuser-Busch.

Depuis la fin mars, l’action de l’entreprise possédant la marque Budweiser a chuté de plus de 4 %, faisant s’envoler plus de 5 milliards $ US en capitalisation boursière, a rapporté le New York Post mercredi.

Cette débandade fait suite à un partenariat avec Dylan Mulvaney, une transgenre qui documente auprès de ses 1,8 million d’abonnés sur Instagram et 10,8 millions d’abonnés sur TikTok son changement de sexe depuis un an.

Dans une vidéo mise en ligne le 1er avril, Mulvaney fait la promotion d’un concours de Budweiser et explique avoir reçu des canettes de Bud Light à son effigie pour célébrer le premier anniversaire de sa transition.

Le partenariat a été critiqué par plusieurs figures conservatrices. Le chanteur Kid Rock a notamment réagi en publiant une vidéo où on peut le voir ouvrir le feu avec un fusil d'assaut sur des canettes de Bud Light, avant de lancer un «f*ck Bud Light» accompagné d'un doigt d'honneur à la caméra.