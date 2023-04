Religion: la modération a bien meilleur goût!

La sexualité est un spectre, nous dit-on.

Il y a des individus 100 % hétéros à un bout, des individus 100 % homos à l’autre, et entre les deux, 50 façons de s’envoyer en l’air.

Idem pour les genres.

Il y a des hommes hypermasculins à un bout, des femmes hyperféminines à l’autre bout, et entre les deux, des filles tomboys, des hommes roses, des femmes avec une moustache et des gars qui se maquillent.

Le spectre religieux

C’est la même chose avec la religion.

À un bout du spectre, il y a les modérés, qui sont croyants, mais qui ne pratiquent pas, qui ont une vision libertaire des textes sacrés et qui trouvent que la loi des hommes a préséance sur la loi de Dieu.

Bref, des gens qui croient en Dieu, mais qui n’en font pas une maladie et qui ne ressentent pas le besoin irrépressible de le crier à tout le monde.

Et à l’autre bout, on trouve les hyperrigoristes, qui adorent arborer un signe religieux ostentatoire, qui prennent les textes sacrés au pied de la lettre, qui voient la face de Dieu même sur leurs toasts et qui croient que leur religion les définit.

C’est comme ça dans toutes les religions.

Pourquoi, quand il est question de la religion musulmane, on fait toujours comme s’il n’existait qu’une seule façon de vivre sa foi?

Comme si TOUS les musulmans étaient pour le port du voile, contre la loi 21 et pour l’ouverture de salles de prières à l’école?

C’est faux!

C’est aussi ridicule que de dire: «Tous les chrétiens sont contre le mariage gai, contre l’avortement et vomissent des grenouilles quand ils voient une sculpture antique représentant un homme nu...»

Récemment, Tim Hortons a diffusé une campagne de pub afin de recruter des employés. Qui voit-on? Une jeune femme voilée.

MacDo a fait une campagne de pub pour recruter des employés. Qui voit-on? Une autre jeune femme voilée.

Ces entreprises montreraient-elles un jeune homme avec une grosse croix en bois dans le cou? Ou avec un t-shirt de Jésus?

Bien sûr que non!

Elles diraient: «On ne veut pas s’associer avec la droite chrétienne!»

Alors pourquoi, lorsque vient le temps de montrer des musulmans, les institutions, les médias et les entreprises choisissent presque toujours des individus situés au bout le plus rigoriste du spectre religieux ?

La diversité

Je connais de nombreux Québécois de culture musulmane, et ils en ont ras-le-pompon de voir leur religion et leur culture représentée par les membres les plus rigoristes de leur communauté.

Nous ne sommes pas censés être ouverts à la diversité?

Eh bien, montrons la diversité qui existe au sein même des religions!

Contrairement à ce que certains groupes de pression veulent nous faire croire, LES musulmans n’existent pas. Il y a DES musulmans.

Certains exigent d’avoir des salles de prière à l’école et sur leurs lieux de travail, d’autres non.

Certains sont pour le voile, d’autres non.

Les groupes antiavortement représentent-ils tous les chrétiens? Non.

Eh bien, c’est la même chose pour les musulmans.

Pouvons-nous écouter les modérés?