Renversée par l'émotion, Marie-Claude Barrette fond en larmes lors de sa dernière émission

Une page se tourne pour Marie-Claude Barrette, alors que son émission matinale éponyme a pris fin.



C'est en février qu'on apprenait que l'émission prendrait fin après deux saisons. Ainsi, en comptant ses années précédentes à Deux filles le matin, elle se retrouvait dans la case horaire du matin de TVA depuis 13 ans.



Il va donc sans dire que l'émotion était au rendez-vous durant la dernière émission, diffusée ce matin, mercredi 12 avril.



Pour cette dernière, l'invitée était nulle autre que la grande Janette Bertrand, qui vient d'avoir 98 ans et qui s'est confiée sur une foule de sujets tant personnels que professionnels. Si durant la discussion, l'animatrice est restée de marbre et n'a pas laissé la situation transparaître, l'émotion a rapidement pris le dessus, à la toute fin. En effet, c'est lorsqu'elle a entrepris la conclusion de l'émission, en remerciant son équipe, que Marie-Claude a craqué.

Également présente sur le plateau pour parler de sa relation amicale avec Janette Bertrand, Debbie Lynch-White est venue à la rescousse de Marie-Claude, qui avait de la difficulté à parler, submergée par l'émotion.



«Merci à toi, Marie-Claude. [...] C'est important ce que t'as fait dans la télé, et même pour nous qui venions sur ton plateau, tu nous as aidés aussi. Tu as changé des vies. J'espère que t'es fière de toi», lui a mentionné la comédienne, visiblement émue elle aussi.

«Je suis fière, et je suis capable de le dire. Je suis fière de mon équipe, de tous les spécialistes. Je suis fière de tous les invités qui ont accepté de s'ouvrir à un moment donné sur une intimité qui fait la différence dans la vie de tout ce beau public-là», a lancé Marie-Claude, les yeux dans l'eau.



Évidemment, sur la page Facebook de l'émission, les commentaires sont nombreux en lien avec l'entretien avec Janette, mais aussi, évidemment, en lien avec le départ de Marie-Claude. Les internautes ont mentionné à quel point cette dernière leur manquera au quotidien.



Elle va manquer à notre petit écran, mais on est confiants qu'on n'a pas fini de la voir! On lui souhaite la meilleure des chances pour la suite!



