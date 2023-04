Ride Bike Style : l’adresse ultime où trouver qualité et haute technologie réunies

Depuis 2017, notre entreprise montréalaise, Ride Bike Style, se spécialise dans les vélos électriques de haute qualité. Nous proposons un moyen de transport abordable, de qualité et toujours à la fine pointe de la technologie, tout en contribuant à la réduction de l’empreinte carbone. Grâce à nos produits et à notre service à la clientèle inégalé, nous sommes devenus une référence en matière de vélo électrique.

Deux marques, deux styles qui ont de la classe

Ride Bike Style propose deux marques : Ride Bike Style (marque mère) et Michael Blast. La première consiste en une ligne de vélos élégants, simples et conçus avec goût pour correspondre aux attentes des clients. La seconde présente un style vintage, pour se déplacer avec style et classe, tout en étant confortable.

Nos vélos sont équipés de la technologie du Torque Sensor, qui fournit une assistance au pédalage en fonction de la pression exercée sur les pédales. Cette technologie permet une meilleure gestion de l’assistance électrique et donne une sensation de contrôle accru aux utilisateurs.

Pour essayer nos vélos, on peut se rendre à l’une de nos deux boutiques officielles, situées à Montréal et à Château-Richer, à Québec. Des promotions sont présentement en cours, allant jusqu’à 400 $ de réduction sur certains modèles.

Aussi, nous sommes à la recherche de revendeurs/concessionnaires. Si vous êtes à la recherche d’un produit unique et novateur pour développer sur ce marché en constante croissance, rejoindre la grande famille Ride Bike Style pourrait s’avérer une belle opportunité pour vous!

Site Web : www.ridebikestyle.com