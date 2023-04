Routes en déroute: les usagers invités à dénoncer les pires nids-de-poule

L’organisme CAA-Québec appelle les automobilistes à dénoncer le piètre état des chaussées en votant pour les pires routes de la province d’ici au 3 mai.

«En quelques clics, le public a l’occasion de jouer un rôle actif pour passer un message clair aux décideurs. Prendre tout au plus une minute de son temps a le pouvoir d’attirer des millions en investissement sur les chemins empruntés quotidiennement par les usagers de la route», a indiqué Sophie Gagnon, vice-présidente Affaires publiques et sécurité routière, par communiqué mercredi.

Nid-de-poule important, chaussée inégale, marquage effacé, infrastructure dangereuse: l’organisme à but non lucratif invite ainsi les usagers de la route à se mobiliser en masse pour mettre la lumière sur les routes qui ont le plus besoin de réparations.

Il s’agit de la huitième année où CAA-Québec lance sa campagne printanière «Pire route», qui a déjà permis de couronner une dizaine de route grâce à plus de 70 000 votes.

Nombreuses d’entre elles ont par ailleurs été réparées grâce aux actions de l’organisation, a-t-elle ajouté dans le communiqué.

À cela, l’organisme a ajouté que seulement 56% du réseau routier serait considéré comme étant en bon état, selon le plus récent budget provincial.

«Et toujours selon les données publiées par le gouvernement, il faudrait un investissement immédiat total de plus 20 milliards de dollars pour remettre le réseau sur pied», peut-on lire.

Les usagers de la route qui souhaitent participer peuvent voter jusqu’au 3 mai sur le site piresroutes.com.