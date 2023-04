Tweet de Legault: votez Durocher ou Nantel!

Oh! que le gazouillis de François Legault a fait parler Sophie Durocher et Guy Nantel mercredi, au micro de QUB radio. Avec un «on va séparer les hommes des enfants» bien senti, on peut dire que les hostilités ont été lancées rapidement. Mais attention ! Tout cela dans un respect mutuel, évidemment.

Au cœur du débat d’idées, il y a tout le principe de la société laïque prônée par le premier ministre et la chronique de Mathieu Bock-Côté.

«Le contraire de la laïcité, c’est une théocratie», a expliqué l’animatrice.

Selon elle, si la chronique faisant l’apologie de l’héritage catholique avait été écrite par un autre, personne ne se serait indigné. L’humoriste a une tout autre lecture de la situation.

«Legault a le droit de penser que c’est vrai, sauf que c’est le premier ministre, a rétorqué M. Nantel. Si ça, c’est pas mettre en avant la religion catholique, je ne sais pas de quoi tu parles.»

Et c’est là la source du conflit entre les deux. Bref, chacun offre ses arguments à l’autre sur un plateau d’argent.

Maintenant. C’est à vous de jouer. Il faut voter pour les départager. Selon vous, qui a raison? Sophie Durocher ou Guy Nantel?