Plaider coupable à des accusations réduites: un bien mauvais message envoyé aux victimes de violence conjugale

Permettre à des meurtriers de plaider coupables à des accusations réduites dans des cas de féminicides envoie un bien mauvais message aux victimes de violence conjugale, estiment des experts.

Même s’il a lancé sa conjointe sur une bassinette et qu’il lui a violemment assommé la tête sur le plancher à quelques reprises, Brandon McIntyre a eu l’opportunité, mercredi, de plaider coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire. On ne sait pas encore quelle sera sa sentence, mais elle sera certainement plus clémente que s’il avait été reconnu coupable de meurtre non prémédité, soit l’accusation initiale dans le dossier.

Incompréhensible

Les experts contactés par Le Journal s’inquiètent du message qu’un tel dénouement peut envoyer aux nombreuses victimes de violence conjugale à travers le Québec.

« Déjà le deuxième degré c’était discutable dans le contexte, mais là c’est vraiment incompréhensible, lance Marcel Bolduc, co-président et co-fondateur de l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD). Il semble que les tribunaux aient pris cette tendance-là dernièrement. Comme s’ils veulent régler les dossiers plus vite. »

La directrice générale de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes Manon Monastesse est d’avis que les féminicides commis dans un contexte de violence conjugale sont toujours prémédités.

« C’est quelque chose qu’on peut voir venir de très loin, dit-elle. Il y a toujours des drapeaux rouges avant. Considérer ceci comme quelque chose d’involontaire, c’est un non-sens pour nous. Il n’a pas tout à coup disjoncté et tué, c’était juste la suite logique. Le féminicide n’est pas une perte de contrôle, c’est plutôt une prise de contrôle absolue. »

Droit de parole

Les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels n’ont pas souhaité commenter ce cas précis, mais estiment que le droit de parole des proches doit demeurer une priorité.

« C’est important qu’ils aient l’opportunité de s’exprimer dans le cadre du prononcé de la sentence », explique Marie-Christine Villeneuve, coordonnatrice aux communications.

Rencontrée mercredi devant la salle d’audience, la sœur de la victime a mentionné être satisfaite de la tournure des événements, dans la mesure où le processus judiciaire sera écourté.

« À la fin de la journée, y’a rien qui va nous ramener notre sœur », a conclu Sarah-Lisa Harry.