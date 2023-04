Une première en 14 ans: Joël Teasdale est le neuvième Québécois à porter l’uniforme du CH cette saison

NEW YORK | En disputant son premier match dans la LNH mercredi soir à Long Island, Joël Teasdale est devenu le neuvième Québécois à disputer au moins une rencontre avec le Canadien cette saison.

Il faut remonter à la saison 2008-2009 pour voir autant de patineurs ayant grandi à l’ombre de la métropole enfiler l’uniforme du Tricolore.

« Être Québécois et jouer pour le Canadien, c’est spécial. C’est le rêve de n’importe quel petit gars, a lancé Teasdale, à quelques heures de réaliser ce rêve. Tu joues dans la rue avec un chandail du Canadien. Tu aspires à jouer pour cette équipe. »

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

On comprend que sans l’hécatombe qui a forcé le Canadien à utiliser 37 joueurs cet hiver, le décompte ne serait pas aussi élevé.

Avec une équipe en santé, on n’aurait probablement pas vu Anthony Richard, Frédéric Allard et Teasdale. Est-ce qu’Alex Belzile aurait passé la moitié de la saison à Montréal ? Il est possible d’en douter. Est-ce que Rafaël Harvey-Pinard aurait eu l’occasion de prouver qu’il appartient à la LNH ? Pas autant, en tout cas.

Getty Images via AFP

Néanmoins, la présence des joueurs québécois fut tout de même significative. Et, on est loin du 10 mai 2021. Ce soir-là, face aux Oilers au Centre Bell, le Canadien n’avait habillé aucun Québécois pour la première fois en 112 ans d’histoire.

En incluant la rencontre face aux Islanders, les neuf Québécois ont disputé un total de 286 matchs. Ce qui les classe tout juste derrière les 293 rencontres disputées par les six Québécois de 2018-2019, mais loin derrière les 418 du groupe de 2008-2009.

Le rôle du Rocket

Teasdale et Allard sont d’avis que la présence du Rocket à Laval n’est pas étrangère à ce que l’on voit cette année.

« C’est certain que s’il n’y a pas de blessés, ça n’arrive pas, a reconnu Allard. Par contre, le fait d’être 14 ou 16 à Laval, ça fait en sorte d’augmenter les chances des Québécois d’être rappelés. »

La visibilité est plus grande, tout comme la qualité de vie. Vaut mieux jouer à Laval que dans un bled perdu des États-Unis ou dans une ville peu invitante comme, par exemple, Hamilton.

« L’organisation a bien fait de tout ramener ça au Québec, incluant la ECHL à Trois-Rivières. C’est bénéfique pour les Québécois », a fait valoir Allard.

« Il y a beaucoup plus de Québécois qui veulent venir à Laval pour être près de la maison, a-t-il ajouté. En plus, avec 8000 personnes dans les gradins, l’ambiance est incroyable. »

Rien depuis Marc Denis

Par ailleurs, l’exercice a permis de rappeler que Samuel Montembeault est le premier gardien québécois à jouer pour le Canadien depuis Marc Denis. L’actuel analyste des matchs du Tricolore à RDS avait vu de l’action le temps d’une période, le 2 janvier 2009, au New Jersey.

Getty Images via AFP

Sinon, il faut reculer à José Théodore, en 2005-2006, pour voir un homme masqué originaire de la Belle Province prendre place de façon régulière devant le filet du Canadien.

Il faut dire que ce qui fut longtemps la marque de commerce du Québec ne l’est plus depuis quelques années. Cette saison, Marc-André Fleury et Montembeault ont été les seuls cerbères réguliers produits par le Québec. Et ils ne sont qu’une poignée dans la Ligue américaine.

Nombre de Québécois depuis 15 ans

2022-2023 : 9

2021-2022 : 8

2020-2021 : 4

2019-2020 : 5

2018-2019 : 6

2017-2018 : 5

2016-2017 : 5

2015-2016 : 6

2014-2015 : 5

2013-2014 : 6

2012-2013 : 3

2011-2012 : 5

2010-2011 : 4

2009-2010 : 7

2008-2009 : 9

Les Québécois chez le CH

*En 2008-2009, Maxim Lapierre, Patrice Brisebois, Guillaume Latendresse, Francis Bouillon, Alex Tanguay, Steve Bégin, Mathieu Darche, Georges Laraque et Marc Denis avaient joué au moins un match pour le Canadien.

David Savard : 62 matchs

Jonathan Drouin : 57 matchs

Mike Matheson : 47 matchs

Samuel Montembeault : 39 matchs

Rafaël Harvey-Pinard : 34 matchs

Alex Belzile : 31 matchs

Anthony Richard : 13 matchs

Frédéric Allard : 2 matchs

Joël Teasdale : 1 match