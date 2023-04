Verglas: étions-nous mieux préparés?

Hier matin, six jours après le verglas, il restait encore plus de 600 pannes laissant dans le noir plus de 15 000 abonnés. Comment juger l’événement ?

Il faut certainement lever notre chapeau aux employés d’Hydro-Québec. Ils font un travail exigeant, ils ont mis un gros X sur leur congé de Pâques et ils ont besogné de très longues heures. Merci.

Cependant, si on regarde l’épisode de verglas plus globalement, une question existentielle me hante. Comment les choses se seraient passées en 2023 si une tempête de verglas identique à celle de 1998 nous avait frappés ? Un quart de siècle plus tard, avons-nous appris ? Avons-nous fait toutes les adaptations jugées utiles après la catastrophe de l’époque ?

Un examen sérieux

Je suis allé relire le rapport de la Commission Nicolet. Oui, dans les mois suivant le verglas de 1998, une commission a accompli un travail colossal pour décortiquer l’événement, ses causes et ses conséquences. Surtout, la commission avait pour mandat de proposer les mesures pour que le Québec ne soit plus jamais pris au dépourvu de la sorte.

Extrait du mandat donné par le gouvernement de Lucien Bouchard : « La Commission a pour mandat d’analyser les mesures prévues ou envisagées afin de réduire les pannes d’électricité, pour en diminuer la durée ou pour en atténuer l’impact sur les populations et les activités économiques. »

La semaine dernière, nous avons connu un très désagréable verglas, certes. Mais quatre fois moins de verglas tombé, et ce, sur une période quatre fois moins longue (un seul jour plutôt que 4 jours en janvier 1998). De surcroît, le verglas édition 2023 est arrivé en avril. Tout était fondu le lendemain.

Le total de foyers privés d’électricité a néanmoins grimpé au-dessus du million, et nos autorités, incluant chez Hydro-Québec, en ont vite eu plein les bras. Les conséquences sur les abonnées furent assez lourdes.

Je sais que les grandes lignes de transport et leurs pylônes ont été renforcés. C’est leur effondrement qui avait terriblement prolongé la panne dans le triangle noir il y a 25 ans. Mais outre ça, le déroulement de la dernière semaine me donne l’impression que si un verglas de l’ampleur de 1998 s’était produit cet hiver, le Québec aurait été pris les culottes au genou.

Les culottes exactement à la même hauteur qu’à l’époque.

Failles évidentes

Nous n’avons pas atteint les standards souhaités en matière de protection du réseau par l’élagage de la végétation. Peu de progrès a été réalisé en matière d’enfouissement de lignes.

Quant à l’entretien général du réseau, la vérificatrice générale a fait un rapport assez sévère en décembre dernier.

Il y a des défaillances notables et on n’arrive pas à exécuter les travaux requis dans les délais.

Je ne m’attends pas à une grande commission d’examen comme en 1998. La perturbation de la semaine passée ne justifie pas un tel investissement de temps et d’énergie. Prenons cela néanmoins comme un avertissement, l’occasion d’un examen de conscience sur nos leçons mal apprises.