Phénomène d’El Niño: vers un été de «schnoutte» au Québec?

L’arrivée probable du phénomène d’El Niño dans l’océan Pacifique en 2023 pourrait être annonciateur d’un été plus froid qu’à l’habitude au Québec.

C’est à tout le moins ce qu’a évoqué présentateur météo chez Météomédia Patrick de Bellefeuille en entrevue avec Richard Martineau à QUB radio, mercredi.

«On sait qu’on a passé pendant trois ans, avec le phénomène de La Niña qui était bien installé, ça nous a donné des étés avec quand même de bonnes canicules», a exposé celui qui est aussi expert en changements climatiques.

La Niña se caractérise par des eaux de surface anormalement froide dans le Pacifique qui bouleverse le climat. Son «petit frère», El Niño, se caractérise plutôt par des eaux de surface plus chaude que la moyenne.

Les modèles météorologiques laissent maintenant entrevoir un changement de La Niña vers El Niño, mais l’ampleur du phénomène n’est pas encore connu, a tempéré Patrick de Bellefeuille.

«On n’est pas encore en El Niño et on ne connait pas encore son intensité», a-t-il exprimé.

Les Québécois qui désespèrent déjà à l’idée d’un été froid ne devraient pas non plus s’en faire.

«Historiquement parlant, si on regarde ce qui se passe quand on passe de La Niña à El Niño, ça ne regarde pas tellement bien, mais ça ne veut pas dire que ce sera un été glacial. On va quand même avoir de bonnes périodes de chaleur, de bonnes périodes de beau temps. Peut-être pas autant de canicules qu’on est habitué de connaitre, mais ce ne sera pas un été qui va être ruiné», a assuré l’expert.