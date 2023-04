Voici ce qui a sauvé la carrière de Giannis Antetokounmpo

N’eût été d’une thérapie, la super-vedette de la NBA Giannis Antetokounmpo n’aurait pas remporté un championnat avec les Bucks de Milwaukee en 2021.

«The Greek Freak» a révélé qu’il avait sérieusement songé à prendre sa retraite après la campagne 2019-2020 dans un entretien avec le Milwaukee Journal Sentinel.

«En 2020, j’étais prêt à quitter le sport. J’ai eu la conversation avec l’état-major [des Bucks].»

«Et, vous savez, tout le monde me regardait comme si j’étais fou. "Tu viens de signer le plus gros contrat dans l’histoire de la NBA et tu veux arrêter de jouer et renoncer à tout cet argent?".»

Inspiré par les propos du nageur Michael Phelps et de la joueuse de tennis Naomi Osaka sur la santé mentale, Antetokounmpo a plutôt choisi de suivre une thérapie que de prendre sa retraite abruptement à 25 ans.

«Ça m’a aidé énormément, et pas seulement à devenir un meilleur joueur de basketball et à faire face à la pression. Ça m’a aidé à devenir un meilleur conjoint, un meilleur père, un meilleur frère, un meilleur fils et une meilleure personne.»

Le joueur par excellence de la NBA en 2019 et 2020 a poursuivi en expliquant à quel point il en était avant d’obtenir de l’aide d’un professionnel de la santé.

«[J'étais] pris dans mon corps et incapable d’exprimer aux autres comment je me sentais. À ce moment-là, j’essayais de m’enfuir de tout le monde. Ce n’est pas ma personnalité, je suis habituellement très social. J’aime interagir avec les gens.»

En mars dernier, la Fondation Charles Antetokounmpo Family, nommée en l’honneur du père du basketteur, a annoncé un partenariat avec une compagnie œuvrant en santé mentale pour offrir l’accès à un spécialiste gratuitement à la population de Milwaukee.