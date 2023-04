BERTHIAUME, Micheline



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Micheline Berthiaume (née Renaud), épouse de feu de Roger Berthiaume, survenu le 10 avril 2023, à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil, sa soeur Suzanne Goyette (feu Marcel Goyette), sa filleule Louise Goyette-Côté (Gilbert Côté), son neveu Richard Goyette (Gisèle Devroede), ses petits-neveux et petites-nièces: Louis-Martin (Andréanne), Pierre-Marc (Marion), Amélie (Laurent) et Fanny (Danny) ainsi que ses arrière-petits neveux (nièces) : Axelle et Ellie, Jules et Léonie, David, Simon et Antoine, et Clémence.À sa retraite, après 40 ans de loyaux services à la Continentale, compagnie d'Assurances, elle s'est consacrée à ses passions soit la lecture, les mots-croisés et surtout la danse. Très loyale en amitié, elle a quitté avec regret ses amies d'enfance, de travail et son groupe de Ville d'Anjou.La famille recevra vos condoléances dimanche le 16 avril 2023 à compter de 13:00 à :7679 BOUL.TASCHEREAU, BROSSARDUn hommmage lui sera rendu à 16:00 au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CLSC Simone-Chartrand et celui de l'Hôpital Pierre-Boucher (8e étage) pour les soins prodigués pendant le dernier mois.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Pierre Boucher (1333 boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil) seraient appréciés.