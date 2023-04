Au tour de Laval de tenter le pari des trottinettes électriques

Interdites à Montréal, les trottinettes électriques feront leur grand retour cet été dans la région, cette fois à Laval, dans le cadre d'un projet-pilote lancé pour diversifier l'offre de transport.

Les trottinettes électriques en libre-service avaient été bannies de la métropole en 2020 en raison du manque de respect du Code de la route par leurs utilisateurs et de leur stationnement qui laissait à désirer.

Les entreprises qui offrent ces services de trottinettes auraient cependant beaucoup évolué dans les dernières années, selon le maire de Laval Stéphane Boyer.

«Aujourd’hui [il est possible de] s’assurer que les trottinettes sont bien stationnées, au bon endroit. [Les entreprises] peuvent même s’assurer qu’elles soient en position verticale, donc il y a beaucoup de progrès qui a été fait», a-t-il affirmé jeudi.

La Ville souhaite donc proposer un projet pilote pour la saison estivale et lancera dans quelques semaines un appel d’offres pour déterminer quelles compagnies souhaiteraient embarquer dans le projet.

«Je pense que ça démontre qu’on veut diversifier l’offre de transport sur le territoire pour que tout le monde en ait selon leur goût et selon la manière dont ils veulent se déplacer», a fait valoir M. Boyer.

Encore plus de BIXI offerts

Laval est une ville qui a été développée autour de la voiture depuis les années 1960, a rappelé l’élu. «Évidemment, le principal mode de transport, c’est la voiture», a-t-il souligné.

M. Boyer ne cache toutefois pas son souhait de voir de moins en moins d’automobiles circulées dans sa ville.

Pour ce faire, il compte notamment sur le BIXI qui est offert aux Lavallois depuis 2019 et qui ne cesse de prendre de l’expansion.

«On a noté un accroissement important du nombre d’utilisateurs et de déplacements à vélo entre 2021 et 2022», a assuré le maire.

Pour la nouvelle saison lancée vendredi, près de 300 vélos, dont plusieurs à assistance électrique, seront disponibles dans 26 stations. Il s’agit de six stations supplémentaires et environ 85 bicyclettes de plus qu’en 2022.

«Notre objectif, c’est d’atteindre une quarantaine de stations BIXI puis 350 vélos d’ici 2028», a lancé M. Boyer.

«Les Lavallois utilisent le service. Pour nous, c’est important d’avoir des alternatives à la voiture et d’offrir des modes de transport qui sont sains. On est content de voir que les gens sont au rendez-vous», a-t-il avancé.

Contrairement à Montréal, le service de vélo-partage ne sera pas offert cet hiver, mais le projet pilote sera suivi de très près à Laval.

«Il y a très peu de cyclistes hivernaux sur notre territoire pour l’instant, mais si ça fonctionne bien à Montréal, pourquoi pas l’implanter à Laval», a laissé entendre M. Boyer.