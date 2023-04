Canadien: Martin St-Louis heureux du travail de ses joueurs

Martin St-Louis avait le mandat d’offrir un bilan de sa première saison complète derrière le banc du Canadien à chaud, quelques minutes après un revers de 5 à 4 contre les Bruins de Boston.

St-Louis a décrit l’importance de garder un côté rationnel afin de ne pas sombrer dans l’émotivité, surtout lors d’une saison où l’équipe perd beaucoup plus de matchs qu’elle n’en gagne.

S’il avait parfois tendance à bouillonner dans les derniers kilomètres de ce marathon, le jeune entraîneur en chef avait retrouvé son calme des premiers mois de l’année.

À la fin d’un bilan d’une vingtaine de minutes, il a répondu sur ce qu’il retenait de plus négatif et de plus positif.

« Pour la déception, ce sont les blessures, le nombre de joueurs blessés, a-t-il répliqué. Mais ce que j’ai aimé le plus, c’est d’être capable de continuer pendant une grosse partie de la saison à avancer malgré les blessures. Ça démontre l’engagement des joueurs. La façon qu’on joue, ça peut être difficile pour l’autre équipe, peu importe la composition de notre formation. Je suis fier du groupe dans les circonstances, mais déçu par la perte de nombreux joueurs réguliers. »

La scène après la rencontre contre les Bruins décrivait parfaitement cette saison 2022-2023.

Il y avait 20 joueurs en uniforme, mais aussi 15 autres joueurs qui portaient un veston et une cravate.

Carey Price avait accompagné les autres éclopés de l’équipe comme les Cole Caufield, Kirby Dach, Kaiden Guhle, Sean Monahan, Juraj Slafkovsky, Arber Xhekaj et autres.

Martin St-Louis répète souvent que l’expérience ne s’achète pas pour ses joueurs. C’est le même concept pour un entraîneur. Encore plus un entraîneur recrue.

« Je suis confortable comme coach, a-t-il mentionné. J’ai maintenant obtenu des répétitions que tu ne peux pas acheter. Je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Mais je tente de grandir comme coach et d’apprendre. »

« J’ai maintenant un gros échantillon sur beaucoup de monde, a-t-il continué. Nous avons des échantillons sur des gars que nous n’aurions pas sans les blessures. Dans le mauvais des blessures, il y avait du positif. Ce sont des répétitions pour plusieurs gars. Ça nous aidera à prendre des décisions. Le groupe croit en ce qu’on veut faire. Il y avait plusieurs joueurs, mais on gardera ça pour l’an prochain. »

Encouragé pour l’avenir

St-Louis savait qu’il n’y avait pas d’attentes pour cette saison. Le CH restait une équipe en reconstruction. Mais il a le sentiment qu’il a établi de bonnes bases pour le futur.

« C’est encourageant. Une partie du travail d’un entraîneur, c’est d’être convaincant à propos de la manière dont tu veux faire les choses. Si les joueurs ne sont pas convaincus, ils n’achèteront pas le plan et ne travailleront pas avec autant d’ardeur. »

L’ancienne gloire du Lightning et des Rangers avait un grand sourire aux lèvres pour décrire l’évolution de son capitaine, Nick Suzuki.

« Comme meneur, il reste calme. C’était une année formidable pour Suzie dans les circonstances. Il a appris, il reste très jeune. Il trouvera sa façon. Il a pris de gros pas comme meneur. »

Suzuki a évité la tempête des blessures en participant aux 82 matchs des siens, récoltant 66 points (26 buts, 40 passes).