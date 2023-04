ChatGPT est un mythomane!

La planète s’enflamme pour ChatGPT. Parce l’agent conversationnel peut traiter une quantité astronomique d’information en quelques millisecondes, des «experts» l’adorent, d’autres craignent pour l’avenir du travail et le destin de l’humanité. Ce cocktail d’enthousiasme et d’alarmisme est-il justifié?

Fiction

Le monde de l’IA m’est certes étranger. Ce n’est donc qu’à titre de simple utilisatrice que je m’exprime. J’ai donc conversé avec ChatGPT pour vérifier ses informations à propos d’une personne que je connais bien: moi-même. Et que n’ai-je pas découvert!

Selon ce nouvel oracle, je serais l’auteure d’un nombre impressionnant de livres que je n’ai jamais écrits et qui n’existent tout simplement pas. Pourtant, ChatGPT indique les années de publication et les maisons d’édition pour chacun des titres. Il reproduit le verbatim de critiques dithyrambiques signées par des chroniqueurs francophones et anglophones. ChatGPT va jusqu’à fournir la table des matières et des extraits des publications qu’il m’attribue. Et quand je lui demande ses sources, il propose des liens qui n’aboutissent nulle part. En revanche, il omet de citer les livres que j’ai réellement écrits.

Pendant plus d’une heure, le fabuleux algorithme a fabulé. Ses réponses contenaient des îlots de vérités dans un océan de pure fiction. ChatGPT est mythomane!

Perversion

Parce qu’il dissémine avec aplomb des faussetés, ChatGPT est dangereux. Il pourrait inventer un passé scabreux à quelqu’un et ainsi détruire sa réputation, voire sa carrière. Et, dans un monde déjà affligé par la propagande et la désinformation, il ajoute au climat de méfiance et participe à l’empire du faux. Loin d’apaiser les tensions sociales, ses délires pourraient contribuer au chaos et à la confusion.

L’IA promet une révolution de l’information. ChatGPT livre la perversion de l’information. Nul doute que l’agent conversationnel deviendra un jour un outil incontournable. Mais ce jour n’est pas arrivé. Pour l’instant, souvenons-nous du slogan: «Si c’est gratuit, c’est que VOUS êtes le produit».