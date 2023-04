Chutes de cannettes de bière: l’enclos des releveurs au Rogers Centre est-il dangereux?

Le Rogers Centre, le stade des Blue Jays de Toronto, a fait peau neuve pendant la saison morte. Parmi les modifications importantes, les partisans sont plus proches de l’action, ce qui peut donner quelques situations fâcheuses pour les visiteurs.

• À lire aussi: Baseball majeur : Les changements de règlement ont un effet... sur la consommation de bière

• À lire aussi: Les Jays remontent et l’emportent

• À lire aussi: Baseball majeur: un rêve réalisé pour le Québécois Édouard Julien

Mardi, une cannette de bière est tombée dans l’enclos des releveurs des adversaires du jour des Jays, les Tigers de Detroit. Il ne pourrait s’agir que d’un incident isolé, mais les lanceurs n’ont pas apprécié. Un agent de police est d’ailleurs intervenu pour empêcher de possibles débordements.

Selon le journaliste du réseau Sportsnet Shi Davidi, ce ne pourrait être qu’un malheureux incident, une cannette pouvant être poussée malencontreusement par un partisan dans les estrades. Accident ou non, les projectiles peuvent mettre en danger la sécurité des athlètes.

La rivalité avec les Tigers n’est pas très marquée, mais quand les Yankees de New York ou les Rays de Tampa Bay s’amèneront au Rogers Centre, faut-il s’attendre à ce que la bière pleuve sur l’enclos des visiteurs?

«Les interactions avec les partisans seront très intéressantes à suivre alors que l’été deviendra plus chaud et que les rivaux viendront. [...] Nos joueurs ont eu du plaisir avec les amateurs, mais ils sont assez proches», a prévenu le gérant des Tigers, A.J. Hinch.

L’entraîneur a d’ailleurs qualifié les nouvelles installations des Jays «parmi les meilleures» du baseball majeur.

«Nous comprenons les risques et nous avons pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des joueurs et des amateurs, incluant des plans d’opérations détaillés et davantage de personnel pour assurer une expérience positive pour tous. Les partisans qui montreront un comportement qui vient à l’encontre de nos codes de conduite, dépendamment de la gravité, recevront un avertissement, seront invités à être relocalisés dans une autre zone ou seront expulsés du stade», a fait savoir la formation torontoise par voie de communiqué.