Vos gencives sont-elles en santé ? Voici comment le découvrir

Avez-vous déjà senti que vos gencives étaient irritées, sensibles ou gonflées ? Vous arrive-t-il de voir des saignements apparaître lorsque vous vous brossez les dents ? Si oui, vous pourriez souffrir d’une maladie des gencives.

Malgré tous vos efforts de brossage et l’utilisation de la soie dentaire, il est possible que vos gencives vous fassent souffrir. La maladie des gencives est très commune et soyez rassuré : cela ne signifie pas que vous ne prenez pas soin de vos dents !

Il est simplement important de revoir vos habitudes de soins dentaires et de modifier les produits que vous utilisez afin de combattre les bactéries causant les maladies des gencives et ainsi retrouver une bouche saine et éclatante.

Comment reconnaître une maladie des gencives ?

Getty Images/iStockphoto

Lorsqu’il y a des bactéries qui s’accumulent le long des gencives, elles produisent une plaque. En durcissant, cette couche de plaque dentaire devient du tartre, et tous deux peuvent être à la source d’une maladie des gencives, leur causant ainsi une sensibilité.

Selon un nouveau sondage commandé par Colgate, 65 % des Canadiens souffrent de saignements ou d'inflammation des gencives.

Certaines personnes sont plus susceptibles de souffrir de ce genre de maladie. Des facteurs tels que le tabac, le stress et l’âge peuvent favoriser la formation d’une maladie gingivale.

Vous pensez que c’est votre cas ? Faites le jeu-questionnaire sur la santé des gencives sur le site Web de Colgate afin de savoir si vous souffrez d’une maladie des gencives.

Le test vous permettra d’en apprendre plus sur les causes et les conséquences qui sont associées à cette condition, en plus de recevoir des conseils pour y remédier rapidement.

Quoi faire en cas de maladie des gencives ?

Courtoisie: Colgate

Une fois le problème cerné, vous pouvez prendre des mesures en introduisant à votre routine de soins dentaires des produits ciblés qui permettront de combattre les bactéries à la source de la maladie.

Le dentifrice Colgate® PerioGardSF est reconnu pour réduire significativement les saignements et l’inflammation des gencives. Cette formule spécialisée et éprouvée en clinique protège les gencives des bactéries de la plaque lorsqu'elle est utilisée deux fois par jour et en utilisation continue.

Ce dentifrice aide non seulement à apaiser les symptômes de la maladie des gencives, mais il procure aussi une action antibactérienne durable.

Deux formules du dentifrice sont disponibles, soit PerioGardSF Soins des gencives et PerioGardSF Soins des gencives + Sensibilité. Ce dernier aide à prévenir la sensibilité dentaire, qui peut être dérangeante lorsque vous avez de l’inflammation et des saignements au niveau des gencives.

Priorisez une brosse à dents adaptée

Getty Images/Tetra images RF

Pour maximiser vos efforts dans l’élimination de la maladie gingivale, mettez la main sur la brosse à dents ultra souple Colgate® Periogard Protection des gencives, qui a été développée par des experts dentaires, et est spécifiquement conçue pour prendre soin de vos gencives.

Cette brosse à dents procure un nettoyage efficace et tout en douceur afin d’éliminer les bactéries causant la plaque et ainsi retrouver des gencives saines. Dites au revoir aux saignements et dites bonjour à un sourire éclatant !

D’ailleurs, saviez-vous que les dentistes et les hygiénistes dentaires recommandent de changer de brosse à dents tous les deux mois ? Raison de plus pour essayer cette brosse à dents ultra souple avec le dentifrice PerioGardSF Soins des gencives.

Une fois ces produits bien ancrés dans votre routine de soins dentaires, vous constaterez les bienfaits sur votre santé buccodentaire et noterez une nette amélioration de l’état de vos gencives qui vous fera le plus grand bien !

Pour plus de détails sur les produits Colgate® PerioGardSF ou pour en apprendre davantage sur les causes et les symptômes de la gingivite, visitez le site Web de Colgate PerioGardSF.