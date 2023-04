Trophée Jacques-Beauchamp: David Savard, héros obscur de la saison

Martin St-Louis et Stéphane Robidas ont modelé la jeune défensive du Canadien, mais David Savard a aussi servi d’acteur clé pour guider les Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Jordan Harris, Johnathan Kovacevic et Justin Barron.

Savard a reçu une belle récompense pour son influence positive en gravant son nom sur le trophée Jacques-Beauchamp, un titre qui couronne le joueur ayant connu le plus grand impact au sein de l’équipe sans en recevoir d’honneur particulier.

« C’est vraiment un honneur, a dit le défenseur de 32 ans à une heure du dernier match de la saison contre les Bruins de Boston. Ça démontre que je tente de tout donner pour l’équipe. Je trouve ça flatteur. »

Blessé à un genou et absent pour les sept dernières rencontres de la saison, Savard n’a pas juste servi de professeur pour ses jeunes coéquipiers. Il a terminé au sommet de l’équipe avec 176 tirs bloqués en seulement 62 rencontres. L’homme à la grosse barbe a aussi démontré un côté offensif avec une récolte respectable de 20 points (3 buts, 17 passes).

Aimé des jeunes

Le CH a ouvert cette saison avec deux défenseurs importants à l’infirmerie avec les absences de Mike Matheson et Joel Edmundson. Savard a monté la garde.

« J’ai aimé jouer ce rôle du vétéran. C’était un rôle que je n’avais jamais réellement connu. J’ai déjà eu de jeunes défenseurs à mes côtés, mais pas autant. Les jeunes voulaient apprendre et ils étaient motivés. Les coachs ont aussi fait du gros boulot. Je souhaitais que les jeunes se sentent bien et qu’ils viennent me parler s’ils avaient des questions. Ils n’avaient pas peur de me jaser. »

Kovacevic et Samuel Montembeault ont aussi été considérés pour ce prix.