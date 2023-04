Jim Montgomery décrit Patrice Bergeron comme un savant mélange de Lemaire et Gainey

Avant même le 82e et dernier match de la saison, les Bruins ont déjà écrit l’histoire avec 64 victoires et 133 points, deux records de la LNH. Il y a plusieurs artisans à cette saison magique avec Jim Montgomery, David Pastrnak, Patrice Bergeron, Linus Ullmark et Hampus Lindholm.

En visite au Centre Bell pour clore cette saison 2022-2023, Montgomery a encore eu une pensée pour l’équipe de son enfance, le Canadien.

« C’est incroyable. J’avais 7 ans quand le Canadien a fait ce record, a rappelé Montgomery. Ils l’ont presque fait trois années de suite. Quand je pense à Bob Gainey, Larry Robinson, Steve Shutt, Guy Lafleur, Jacques Lemaire, Serge Savard, Guy Lapointe, Ken Dryden, Réjean Houle, Yvon Lambert, c’est incroyable. Ce sont mes idoles. C’est incroyable de constater que notre équipe a réussi à battre le nombre de victoires. »

Jusqu’à tout récemment, le CH de 1976-1977 détenait encore la marque avec une campagne de 132 points (60-8-12). Il n’y avait toutefois pas de prolongation à cette époque.

Avant les Bruins, les Red Wings de Detroit (1995-1996) et le Lightning de Tampa Bay (2018-2019) avaient fracassé le record des 60 victoires avec 62 victoires pour les deux équipes.

Un honneur

Dans le pur jeu des comparaisons, Pastrnak s’identifie comme le Lafleur des Bruins grâce à son talent né de marqueur, mais aussi son côté spectaculaire. Pour pimenter la conversation, on a demandé à Montgomery de trouver à qui Bergeron lui faisait penser dans la dynastie du CH des années 1970.

« Patrice c’est Jacques Lemaire et Bob Gainey ensemble, a répliqué le Montréalais de 53 ans. C’est un très bon mélange. »

Martin Chevalier / JdeM

Mis au parfum des propos de son entraîneur en chef, Bergeron a offert un grand sourire avant d’y aller d’une réponse des plus honnêtes.

« Je ne veux pas vieillir Monsieur Lemaire ou Monsieur Gainey. Mais je n’ai pas eu la chance de les voir jouer en personne. Je le prends comme un compliment, comme un grand compliment. Je sais très bien qu’ils ont eu de gros impacts à Montréal. »

À moins d’une surprise, Bergeron devrait graver son nom sur le trophée Frank-Selke pour la sixième fois de sa carrière.

Une étape à la fois

Pour que cette saison devienne mémorable, les Bruins auront besoin de soulever la Coupe Stanley au mois de juin.

« Il faut augmenter le niveau pour les éliminatoires, a prévenu Montgomery. On sait que ça va être dur et il faut relever le défi. »

« Le défi, c’est de rester dans le moment présent, a renchéri Bergeron. C’est d’apprécier ce qu’on accomplit, mais de réaliser qu’il reste beaucoup de travail et d’y aller un match à la fois. C’est cliché, mais c’est notre approche depuis le début de la saison. »

« On reste ancré dans ce qu’on veut accomplir, qu’on peut améliorer, a continué le capitaine des Bruins. Il y a toujours plein de choses dont tu peux te faire parler à l’extérieur, mais si tu as confiance dans ce que tu fais, c’est ce qui est le plus important. On se rend compte que oui, on a un groupe spécial, mais on ne finira pas où on veut être si on prend un pas de recul. »