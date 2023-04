La future boutique LNH du Centre Vidéotron convertie... en restaurant

Les Nordiques semblent loin d'un retour à Québec: la Ville vient de signer une entente pour accepter de convertir en restaurant l'espace réservé à une future boutique LNH.

Le locataire du Centre Vidéotron, QMI Spectacles, a demandé à la Ville de Québec de faire des changements à la convention qui les lie afin de permettre l'exploitation d'un restaurant, apprend-on à la lecture d'un document émanant du comité exécutif de la Municipalité.

«QMI Spectacles Inc. a récemment partagé sa volonté d'adapter et d'agrandir un espace locatif situé dans le secteur est du hall du Centre Vidéotron, actuellement identifié comme Boutique LNH, afin de permettre l'installation d'une nouvelle offre de restauration exploitée par une nouvelle entité corporative.»

Le sommaire ne précise pas de quelle bannière il s'agit, mais on indique que le restaurant sera «de type pub». On le présente comme «une valeur ajoutée pour les visiteurs du Centre Vidéotron et plus globalement du site d'ExpoCité».

Le Centre Vidéotron comprend un espace actuellement non aménagé qui est censé devenir une boutique de la Ligue nationale de hockey (LNH). Selon les plans, tout l'espace boutique sera converti en restaurant. On agrandira aussi dans un espace adjacent et l'espace d'entreposage prévu pour la boutique LNH sera converti en zone d’entreposage et préparation pour le restaurant.

La Ville ne retirera aucun bénéfice des recettes provenant de l'exploitation de l'établissement, souligne l'entente, «à l’exception des revenus de sous-location qui devront être pris en compte dans le calcul des Bénéfices Nets Annuels» et dont la Ville profite en partie.

Plus de détails à venir.