Georges Pothier annonce sa retraite; Philippe-Vincent Foisy lui succédera à «Salut Bonjour»

Georges Pothier prendra sa retraite le 15 juin prochain et c’est l’animateur de QUB radio Philippe-Vincent Foisy qui lui succédera l’automne prochain comme présentateur des nouvelles à Salut Bonjour.

La nouvelle a été annoncée jeudi matin sur le plateau de l’émission pilotée par Gino Chouinard.

«L'heure est venue pour moi de vendre mon réveil matin», a-t-il blagué.

Georges Pothier aura passé 26 ans à TVA, dont les neuf dernières au sein du rendez-vous matinal le plus populaire du petit écran.

Il était présent à l’antenne de LCN dès le lancement de la chaine d’information en continu, en 1997, et l’année suivante il devenait chef d’antenne le matin. En 2005, il se joignait à la défunte chaine Argent, avant de se consacrer à la présentation des nouvelles à Salut Bonjour week-end de 2012 à 2014. Originaire de la Gaspésie, il a amorcé sa carrière comme journaliste et animateur radio à Matane et à Rimouski.

Photo AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

«Je suis à TVA depuis la création de LCN en 1997. Je suis fier du chemin parcouru et je remercie TVA de m'avoir donné ma chance. Mes patrons de l'époque et d'aujourd'hui ont cru en moi et je leur en suis reconnaissant. Je me sens incroyablement choyé d'avoir fait partie de l'équipe de Salut Bonjour et de terminer ma carrière à TVA après un si beau voyage. Le temps est venu pour moi de laisser ma place à quelqu'un d'autre. Je souhaite à cette personne autant de plaisir au travail et autant d'affection du public que j'ai pu en recevoir», a dit Georges Pothier, jeudi.

Le 15 juin, de 6 h à 10 h, les téléspectateurs pourront être témoins de plusieurs surprises pour marquer le départ de Georges Pothier, dont la complicité avec Gino Chouinard est légion.

«La grande compétence et le talent de Georges Pothier à titre de chef d’antenne et de présentateur des nouvelles à Salut Bonjour ont grandement contribué à la qualité de l’information à TVA et nous l’en remercions très sincèrement. Il passe maintenant le flambeau à Philippe-Vincent Foisy qui saura lui aussi relever ce nouveau défi», a indiqué pour sa part le vice-président et chef des opérations de TVA, Martin Picard.

Quant à son successeur à Salut Bonjour, il est déjà habitué de se lever aux aurores puisqu’il pilote l’émission du matin à QUB radio. Les fidèles de Salut Bonjour le connaissent puisque le journaliste discute au quotidien avec Gino Chouinard, vers 7 h 30. Philippe-Vincent Foisy fait également des interventions à l’émission de Mario Dumont et dans les bulletins de TVA Nouvelles. Il a été correspondant parlementaire à Québec et à Ottawa pour Cogeco et Radio-Canada.

PHOTO COURTOISIE

Rappelons que Gino Chouinard a annoncé qu’il quittera la barre de Salut Bonjour en juin 2024, si bien que d’autres changements attendent les fidèles de l’émission.