Régimes sur TikTok: voici ce que vous devez éviter, selon une nutritionniste

Plusieurs conseils de nutrition circulent sur la populaire plateforme TikTok. Des soupes au chou à la nourriture pour bébé en passant par le vinaigre de cidre, les astuces farfelues ne manquent pas sur le réseau social et il peut parfois être difficile de démêler le vrai du faux.

«C’est intéressant puisque ces contenus sont partout, explique Lisa Young, une nutritionniste et auteure du livre Finally Full, Finally Slim. Ça va du comptage de calories à l’alimentation intuitive qui va à l’encontre des diètes classiques.»

Si l’experte recommande aux utilisateurs de TikTok d’utiliser les techniques qui leur conviennent le mieux, il faut tout de même faire attention lorsqu’on s’aventure sur la plateforme.

Voici les régimes les plus populaires.

1. Comptage de calories

Environ 1,8 milliard de vues sont associées au mot-clic #CalorieCounting. Le mot-clic #CalorieDeficit regroupe près de 9 milliards de visionnements.

Les créateurs de contenus associés à ces tendances recommandent aux femmes de manger entre 1200 et 1500 calories et aux hommes de consommer de 1500 à 1800 calories.

Même si cette stratégie est efficace pour perdre du poids, elle cache plusieurs problèmes.

«Ça encourage le sentiment de manque», affirme Lisa Young. Selon l’experte, cette méthode force les gens à se concentrer davantage sur les calories en délaissant l’importance de la nutrition.

2. Eau chlorophyllienne

Sur TikTok, le mot-clic #ChlorophyllWater accumule 254 millions de vues. Les adeptes de l’eau chlorophyllienne estiment que d’ajouter de la chlorophylle à l’eau potable aide à la perte de poids en plus de purifier le corps et d’améliorer l’apparence de la peau.

Mme Young se montre sceptique vis-à-vis de cette méthode. «Vous allez avoir de la chlorophylle en mangeant des produits végétaux. Vous êtes libres de boire de la chlorophylle si ça vous chante. Il faut juste être conscient que ce n’est pas un remède miracle.»

2. Nourriture pour bébé

Plus de 17 millions de personnes ont consulté des contenus liés à la consommation de nourriture pour bébé pour la perte de poids. On suggère aux adultes de remplacer leurs repas par de la purée pour nourrisson.

«Vous allez perdre du poids, mais ce n’est pas une diète saine à adopter sur le long terme, explique Lisa Young. La nourriture de bébé ne contient pas beaucoup de protéines. Ça ne vous donnera pas les nutriments dont vous avez besoin.»

3. Diète militaire

Le mot-clic #MillitaryDiet a réussi à accumuler 31 millions de vues sur TikTok. Ses adeptes assurent avoir perdu jusqu’à 10 livres en une semaine.

On l’appelle la «diète militaire» parce qu’elle nécessite une discipline de fer. On demande aux participants de consommer jusqu’à 900 calories 3 jours par semaine et d’avoir une alimentation normale 4 jours par mois.

Durant les trois jours de restrictions, les seuls aliments acceptés sont le café ou le thé, les pamplemousses, les bananes, les pommes, les haricots verts, les brocolis, les carottes, le beurre d’arachide, les œufs, le thon en conserve, la viande, le pain brun, les craquelins, le fromage cottage, le fromage cheddar et la crème glacée en quantité limitée.

La nutritionniste croit que cette méthode est très mauvaise. «Ça vous permet de perdre énormément de poids très rapidement. Or, vous n’allez pas pouvoir maintenir ce poids. Ça va même vous faire engraisser lorsque vous allez revenir à la normale».

4. Soupe au chou

Le repas préféré des grand-mères prend TikTok d’assaut puisque le mot-clic #CabbageSoupDiet a récolté 7 millions de vues sur la plateforme.

Certaines personnes utilisent ce régime, composé de chou blanc et de légumes faibles en calories, afin d’amorcer un virage sain dans leur alimentation. D’autres vont l’adopter pour perdre du poids rapidement.

«L’un des avantages de cette diète, c’est que ça permet de consommer beaucoup de liquide et de fibres, affirme l’experte. Vous ne pouvez pas la maintenir sur une longue période puisqu’elle ne contient pas assez de protéines et de gras.»

5. Café au citron

Écraser une moitié de citron dans son café le matin permettrait de brûler les graisses et de prévenir le ballonnement, selon une nouvelle tendance sur TikTok.

Le mot-clic #LemonCoffeeChallenge regroupe près de 7 millions de vues sur la plateforme. #LemonAndCoffee en accumule près de 6 millions.

«Il n’y a rien de magique dans le café au citron», plaide Lisa Young.

«Si vous prenez un café régulier au lieu d’un frappuccino ou d’un latte à la citrouille, vous allez perdre du poids, explique l’experte. C’est la même chose si vous mangez du yogourt grec avec des baies.»

–D’après les informations du New York Post