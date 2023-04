Tuée en service: un dernier hommage à la sergente Maureen Breau

TROIS-RIVIÈRES | Le cortège de milliers de policiers venus de partout en Amérique pour soutenir la Sûreté du Québec dans son deuil de la sergente Maureen Breau, récemment décédée en fonctions, fait son arrivée au Sanctuaire Notre-Dame Du Cap.

La marche solennelle de plus de 3 kilomètres organisée par la Sûreté se termine avec l’arrivée de plus de 3000 policiers de plus de 60 corps policiers différents de l’Amérique du Nord à la basilique du sanctuaire, au Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières.

Photo Jonathan Tremblay

Des policiers sont à chevaux, certains en motocyclette, d’autres à la marche. On entend au loin les chants de Hallelujah de Leonard Cohen. Le son des tambours et des cornemuses se fait entendre de plus en plus fort.

Sur place, une musique sobre résonnait jusqu’à maintenant dans des haut-parleurs installés à l’extérieur de la basilique, alors que des photos de la défunte se succèdent sur un écran géant.

Photo Jonathan Tremblay

C’est de là que pourront assister aux obsèques les policiers qui ne trouveront pas place à l’intérieur.

Tous sont venus rendre un dernier hommage à leur consœur Maureen Breau, décédée le 27 mars dernier, à Louiseville.

Photo fournie par la SQ

Ce soir-là, la mère de famille de 42 ans qui effectuait du temps supplémentaire a été tuée alors qu’elle intervenait auprès d’un homme de 35 ans dangereux. Ce dernier a aussi été abattu lors de cette tragique opération policière.

Depuis, une enquête publique a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette triste affaire.

Photo Jonathan Tremblay

Dans quelques minutes à peine, sous le coup de 13 h 30, débuteront les funérailles civiles de la mère de famille de 42 ans.

Celle qui venait d’obtenir une promotion d’enquêteure aux département des crimes majeurs sera portée à son dernier repos aujourd’hui en présence de son conjoint, également enquêteur à la Sûreté du Québec, ainsi que de leurs deux enfants.

