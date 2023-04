Un chien traverse 240 km sur la glace en Alaska avant de retrouver sa famille

Morsure d’ours polaire ou de phoque et plus de 240 km parcourus sur l’eau gelée de la mer de Béring: un Berger australien a vécu toute une aventure avant de retrouver sa famille en Alaska, sain et sauf.

Âgé de 1 an, le jeune Nanuq, qui habite à Gambell en Alaska, avait disparu le mois passé alors que sa famille visitait Savoonga, sur la côte nord de l'île du Saint-Laurent dans le détroit de Béring, a rapporté Associated Press jeudi.

Ce dernier avait décidé d’explorer les environs avec l’autre chien de la famille, prénommé Starlight, avant de disparaître ensemble dans la nature. Si Starlight avait réussi à retrouver son chemin quelques semaines plus tard, Mandy Iworrigan et sa famille étaient sans nouvelle de leur petit Nanuq, selon les informations d’Anchorage Daily News.

Photo de Mandy Iworrigan

Sauf que près d’un mois plus tard, des habitants du village de Wales en Alaska, situés à 241 km au nord-est de Savoonga, ont commencé à publier les photos d’un chien perdu.

«Mon père m’a texté pour me dire "il y a un chien qui ressemble à Nanuq à Wales", a indiqué Mandy Iworrigan. J’étais comme "Impossible! C’est notre chien! Qu’est-ce qu’il fait à Wales?"»

À l’exception d’une jambe enflée à cause d’une «assez grosse morsure», qui pourrait avoir été causée par un phoque ou un ours polaire, le chien se porterait à merveille, a-t-elle raconté.

Nanuq, qui signifie «ours polaire» en Yupik de Sibérie, a été réuni avec sa famille la semaine dernière, dans des cris de joie.

«Je n’ai aucune idée comment il s’est retrouvé à Wales. Peut-être que la glace s’est déplacée pendant qu’il chassait. Je suis pas mal sûre qu’il a mangé des restes de phoque ou chassé un phoque. Probablement des oiseaux aussi. Il mange nos aliments autochtones. Il est intelligent», a poursuivi la femme.