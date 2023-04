Un homme de 25 ans porté disparu à Joliette

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 25 ans porté disparu depuis lundi à Joliette.

Bruno Perreault a été vu pour la dernière fois le 10 avril à Joliette, par la personne qui l’y a reconduit. Il était parti de Saint-Côme-Linière, en Beauce, selon la SQ.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Perreault mesure 1,83 m (6 pi) et pèse 73 kg (160 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir et des jeans bleus.

Toute personne qui apercevrait Bruno Perreault peut communiquer avec le 911, ou de façon confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.