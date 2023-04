Une bonne prospection, un gage de succès

Comme promis dans ma dernière chronique sur les façons de déjouer un dindon sauvage, je reviens cette semaine sur les méthodes à utiliser pour découvrir le meilleur site de chasse.

Pour vous communiquer de l’information pertinente, j’ai discuté avec l’expert Pierre Roy, formateur, conférencier et guide pour la chasse au dindon.

« Il est très important de bien préparer votre chasse, en commençant par la prospection pour dénicher le meilleur site de chasse. »

Selon lui, la façon la plus commune et connue pour trouver des dindons, c’est à partir des routes et chemins secondaires. « Aussitôt que la neige au sol sera pratiquement disparue, les femelles vont se préparer pour l’accouplement. Ce sont elles qui décident du moment propice et de l’endroit où le nid sera placé. À cette même période, les mâles commencent leur parade. Ils sont visibles très rapidement et très souvent, car ils paradent sans cesse en milieu ouvert pour attirer les femelles. Une bonne prospection pourra répondre à plusieurs de vos interrogations, car vous pourrez découvrir plusieurs indices. »

En milieu de journée, il conseille de visiter les sites où vous aurez vu des dindons. Vous pourrez y découvrir des traces de pas, des plumes mortes et des excréments, des signes connus et révélateurs.

« Trouvez de gros arbres matures et allez voir près de ceux-ci, vous pourrez découvrir des signes d’abondance de dindons. Ces arbres sont forts probablement des perchoirs nocturnes. Si on découvre un tel site, on peut comprendre qu’il y a plusieurs oiseaux et qu’ils seront certainement présents tôt le matin. Ainsi, on peut savoir où s’installer pas très loin, surtout pas dans le dortoir, là où ils dorment si vous préférez. »

LA POPULATION PRÉSENTE

Une fois que vous aurez trouvé votre site de chasse et l’endroit où vous allez vous installer, il faut chercher à connaître la composition du groupe en termes d’individus.

« Il faut surveiller s’il y a une source d’eau tout près, ce qui augmentera vos chances d’avoir de l’action. Il faut connaître la composition de la population présente, soit la proportion de mâles adultes (Tom), de mâles juvéniles (Jakes) et de femelles. Cela va vous aider à déterminer la méthodo-logie à utiliser. Vous pourrez connaître votre séquence d’appels pour commencer la matinée et le choix d’appelants qui seront utilisés. Selon la composition de votre groupe de dindons, différents scénarios se présenteront à vous. Quel que soit le gibier, savoir s’ajuster est une habileté essentielle pour tout chasseur. »

UNE SAISON PLUS NORMALE

Ce printemps, les amateurs de chasse du dindon pourront s’exécuter dès le 28 avril prochain, au lever du jour. Dans certaines zones de chasse, soit les 4-5-6-7-8-9 ou 10, vous aurez droit à deux dindons à barbe. Seuls les mâles peuvent être prélevés au printemps. Questionné à savoir si la saison sera bonne, l’expert déclarait ce qui suit.

« Depuis quelques années, le printemps était hâtif, ce qui avait pour effet que la saison de l’accouplement était quasiment passée lorsque la chasse débutait. Ce printemps, si la tendance se maintient, la phase d’accouplement sera encore pleinement active lors de l’ouverture de la chasse. La bonne nouvelle, c’est que les mâles vont parader et qu’ils seront plus faciles à localiser. Toutefois, les chasseurs doivent se rappeler de peaufiner les techniques de chasse afin de séduire, d’attirer et déjouer un mâle adulte averti qui a déjà connu d’autres saisons de chasse. À vous de jouer ! »

RTLB, l’opinion d’un chasseur

Après avoir lu ma chronique sur les résultats du programme de la Restriction sur la taille des bois dans la zone 6 nord et 6 sud, un chasseur de Sherbrooke qui a vécu l’expérience a tenu à me donner son opinion assez tranchée.

« Notre groupe chasse le cerf dans la zone 6 sud, tout près des lignes américaines, à East Hereford. Notre territoire est “collé” sur la route 253, qui délimite la zone 4 et la zone 6. Inutile de dire que le spike (daguet) ou le 4-pointes que l’on ne peut récolter en zone 6 sud, s’il a le malheur de traverser la route, il est fait. Alors, ça n’améliore en rien notre secteur. Il y a ceux qui veulent manger des cornes, qui attendent le gros, mais ce ne sont pas tous les chasseurs qui veulent ce genre de chasse. Si par la chasse, le nombre de cerfs diminue, je crois que comme dans la nature, le nombre de prédateurs va diminuer et les cerfs vont revenir en force. En 6 ans de RTLB, nous avons récolté un seul cerf mâle légal, et cela, à la dernière saison. Toutes les autres récoltes ont été des femelles, même si nous attendions à la dernière minute. Le RTLB, NON ! »

Ce point de vue d’un chasseur prouve bien que la consultation prévue par les autorités pour avoir l’opinion des chasseurs et leur désir de voir ou pas l’instauration du RLTB à la grandeur du Québec est plus que nécessaire.