Découvrez la nouvelle chanson de Céline Dion

Pour la première fois depuis novembre 2019, Céline Dion lance une chanson originale. Ce matin, l’interprète a partagé la chanson titre du nouveau film, Love Again, dans lequel elle jouera son propre rôle. La pièce se retrouvera sur l’album complet du film, qui comprendra cinq nouvelles chansons de Céline.

«You will love again!» chante Céline avec puissance dans le refrain de ce nouveau titre qui devrait plaire aux amateurs de la diva.

En écoutant les paroles de cette nouvelle pièce, écrite par Dan Wilson et ROSIE, on ne peut s’empêcher d’établir des parallèles avec la vie de la chanteuse de Charlemagne.

On y parle d’un dernier adieu qui laisse un sentiment de vide. Du fait qu’il peut être tentant d’abandonner, mais qu’il ne le faut pas.

«The sun will rise again [...] This is not the end and you will love again» (le soleil va briller de nouveau, ce n’est pas la fin, tu vas retrouver l’amour»), chante Céline en référence probablement à ce que vit le personnage principal dans le film Love Again. Veuve depuis 2016, à la suite du décès de René Angélil, on peut aussi se demander si Céline «retrouvera l’amour».

En partageant la chanson ce matin sur les réseaux sociaux, Céline et son équipe ont également annoncé que l’album complet du film Love Again sortira le 12 mai, soit une semaine après la sortie du long métrage dans les cinémas. L’album comptera 14 titres, dont cinq nouvelles pièces de Céline. Il contiendra aussi six grands succès de la chanteuse et trois sélections de musique du film. Il peut être précommandé ici.

Liste des chansons de LOVE AGAIN (Soundtrack from The Motion Picture) :

Love Again I’ll Be Waiting On You Love Of My Life The Gift It’s All Coming Back To Me Now Orpheus & Eurydice (Score from Love Again) All By Myself Where Does My Heart Beat Now Celine Wisdom (Score from Love Again) A New Day Has Come Courage That’s The Way It Is Love Takes Courage (Score from Love Again)

« J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film, a dit Céline Dion dans un communiqué. Et avoir le privilège de paraître aux côtés des talentueux acteurs Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan dans mon tout premier long métrage est un cadeau que je chérirai pour toujours. Je pense que c'est une histoire merveilleusement réconfortante, et j'espère que les gens l'aimeront, ainsi que les nouvelles chansons »

Dans une récente entrevue avec le magazine People, Sam Heughan a de son côté déclaré que « la musique de Céline, d'une certaine manière, réunit mon personnage et celui de Priyanka », et Priyanka Chopra Jonas a ajouté que Love Again était « notre hommage à Céline ».

La bande-annonce de Love Again: