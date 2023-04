Voici 6 conseils hilarants pour éviter les mauvaises surprises en nature

À l’approche de l’été et des promenades dans les parcs nationaux, il est primordial de connaître les bons comportements à adopter en présence de la faune sauvage.

Mais pas besoin de vous creuser la tête: la page Instagram du Service américain des parcs nationaux s’est donné pour mission d’allier l’humour à la sensibilisation, en véhiculant ses conseils de manière plutôt cocasse.

Voici donc une liste de six conseils à suivre pour une promenade en nature, compilée par le Washington Post, depuis la page Instagram de National Park Service.

1) Tenez-vous loin des «vaches poilues»

Par le terme «vaches poilues», ou recouverte d’un duvet soyeux, la page Instagram fait référence aux bisons, dont il faut à tout prix éviter de s’approcher à moins de 23 mètres. Cet animal aurait notamment blessé de nombreux visiteurs l’an dernier à Yellowstone, selon le média américain.

«Dans les parcs nationaux, ne flattez pas les bisons. Les bisons vous flattent (si vous vous approchez trop», peut-on lire.

2) La majorité des morsures d’écureuils proviennent de... leurs dents

Aussi mignons soient-ils, évitez de nourrir les écureuils qui pourraient répondre d’un coup de dent et «se sauver avec vos clefs de voiture», a indiqué le National Park Service.

Si cet argument ne suffit pas, les animaux qui mangent la nourriture des passants se remplissent de produits qui ne remplissent pas leurs besoins en nutriments, ce qui peut leur causer de grave problème de santé.

3) «Si vous rencontrez un ours, ne poussez jamais un ami plus lent par terre... même si vous sentez que votre amitié tire à sa fin»

Rencontrer des ours en nature n’est pas une partie de plaisir, puisqu’ils peuvent être extrêmement dangereux, a rappelé l’organisme sur son site web. Si vous avez la malchance de tomber nez à nez avec l’un d’entre eux, il est conseillé de calmement lever et onduler les bras dans les airs pour paraître plus gros, de ramasser les jeunes enfants rapidement, de garder la nourriture hors de portée, de se tenir en groupe et d’éloigner doucement par en arrière ou sur les côtés.

Le site rappelle aussi que rien ne sert de courir ou de grimper dans un arbre: l’ours aura l’avantage.

4) «Saviez-vous que si vous approchez une hermine de votre oreille, vous pouvez entendre ce que ça fait d’être attaqués par une hermine?»

Derrière ses petites horaires et ses moustaches, l’hermine cache un animal territorial et fier.

De façon générale, il est recommandé de se tenir à plus de 20 mètres d’un animal sauvage, et à plus de 90 mètres d’un prédateur.

5) Gare aux dindes chasseuses!

Les chances d’une attaque de dinde sont minces, mais jamais de zéro, a rappelé le site qui invite les visiteurs à garder leur distance de ces oiseaux qui courent à plus de 25 km/h et «peuvent répondre agressivement aux objets brillants», a précisé le National Park Service.

6) «Que ce soit une limace de banane, un champignon inconnu ou un gros crapaud avec des yeux brillants dans la nuit noire, ne lichez pas SVP»

En novembre dernier, le National Park Service a rappelé à ses visiteurs d’éviter de licher ou consommer des produits de la nature que vous ne connaissez pas, dont le grand crapaud du désert de sonoran, qui sécrète une toxine puissante.

Si la substance est psychédélique, des scientifiques auraient prouvé qu’elle ne permet pas de créer un buz de drogue malgré la croyance populaire, selon le Washington Post.