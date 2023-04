Voici pourquoi Eva Mendes et Ryan Gosling ne seront pas sur le tapis rouge de «Barbie» ensemble

Ils ont beau être parents de deux enfants et former un couple depuis longtemps, Eva Mendes et Ryan Gosling refusent de se présenter ensemble sur les tapis rouges.

Ryan Gosling, 42 ans, tient l’un des rôles principaux du film Barbie qui sera présenté dans les cinémas plus tard cette année. Si on peut s’attendre à le voir défiler lors de la première du film - dans lequel il partage la vedette avec Margot Robbie -, oubliez tout de suite l’idée de voir l’acteur accompagné par sa célèbre femme.

Cette dernière confirme de ne pas être à l’aise avec l’idée d’exposer la vie «très privée qu’ils apprécient tellement».

«Nous ne faisons pas ces choses ensemble», a écrit l’actrice américaine d’origine cubaine sur les réseaux sociaux en réponse aux questions d’admirateurs souhaitant les voir un jour fouler un tapis rouge bras dessus bras dessous.

«Comme ces photos que j'ai publiées, je ne suis à l'aise de les publier que parce qu'elles sont déjà en circulation», ajoute-t-elle en faisant référence à des photos du film The Place Beyond the Pines dans lequel elle jouait avec Ryan Gosling en 2012.

«Oh, attendez - pour ceux qui pourraient me surprendre en train de mentir - nous n'étions ensemble sur le tapis rouge qu'une seule fois lors de la promotion de ce film», a-t-elle cru bon mentionner avant de voir resurgir ces photos du passé.

La comédienne de 49 ans en a profité pour démentir la rumeur voulant qu’elle et Ryan Gosling se soient rencontrés sur le plateau de ce film. « La magie a commencé bien avant. »

On ignore encore si le couple très discret est réellement marié. Eva Mendes a récemment utilisé le terme «mari» pour parler de son amoureux et son nouveau tatouage comprenant les mots « de Gosling » (qui dans la culture hispanique voudrait dire "femme de ") laisse présager que les deux tourtereaux seraient désormais unis pour la vie.

Le couple n'a également jamais partagé de photos de ses deux enfants, Esmeralda, 8 ans, et Amada, 6 ans.