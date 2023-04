Bruins: la saison exceptionnelle de Linus Ullmark décortiquée

Il y a très longtemps qu’on n’avait pas vu un gardien connaître une aussi bonne saison que Linus Ullmark. Au cœur des succès de la meilleure campagne de l’histoire établie par les Bruins de Boston, le Suédois mérite sans aucun doute le trophée Vézina.

Ullmark a d’ailleurs amorcé sa récolte d’honneurs avec le William-M.-Jennings, qu’il a remporté conjointement avec son coéquipier Jeremy Swayman, pour le moins de buts accordés en saison régulière.

Outre cela, le portier de 29 ans est devenu celui ayant atteint le plateau des 40 victoires le plus rapidement, soit en 49 matchs, trois de moins que Braden Holtby (Capitals de Washington) en 2015-2016. Il s’agit aussi d’un record des Bruins, à égalité avec Pete Peeters en 1982-1983.

Au niveau du taux d’efficacité de ,938, celui-ci est équivalent à celui de Tim Thomas en 2010-2011. Qui a remporté le Vézina cette année-là? Nul autre que le choix de neuvième ronde des Nordiques de Québec.

Ullmark a également remis la plus basse moyenne de buts alloués (1,89) des Bruins depuis 1937-1938, donc disons-le, de l’ère moderne. Il n’a même encaissé que six revers en temps régulier et un autre en tirs de barrage.

Par-dessus le marché, l’ancien des Sabres de Buffalo a aussi inscrit un but dans un filet désert, le 25 février.

Disons que la candidature d’Ullmark sera difficile à battre.