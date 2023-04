Cinq utilisations judicieuses de votre remboursement d’impôt

Vous vous attendez à recevoir un remboursement d’impôt? Si votre premier réflexe est de vous offrir un voyage dans le sud, pensez-y à deux fois.

Il est d’autant plus important d’en faire bon usage que les défis financiers sont nombreux actuellement, en raison des taux d’intérêt et de l’inflation qui sont encore très élevés.

Jean-François Rémillard, conseiller en sécurité financière, Gestion de patrimoine Séquito, propose cinq façons d’utiliser ce remboursement d’impôt à bon escient.

1. Constituer un coussin financier

Déposez le montant dans un CELI, de façon à faire fructifier votre argent à l’abri de l’impôt.

«Ce coussin financier vous permettra de voir aux dépenses imprévues sans vous endetter», recommande Jean-François Rémillard.

2. Commencer à épargner de façon systématique

Cotisez à votre REER, ce qui vous permettra non seulement d’épargner pour votre retraite, mais également de bonifier vos crédits d’impôt lors de votre déclaration de revenus de l’année suivante. Profitez-en pour prendre de bonnes habitudes en cotisant un petit montant de façon systématique à chaque paye, par prélèvements automatiques.

«Les REER de fonds de travailleurs comme ceux de la CSN et du FTQ sont très avantageux, car le remboursement d’impôt est bonifié de 30 % pour les premiers 5000 $ cotisés. Toutefois, puisqu’il n’est plus possible d’effectuer une cotisation unique, mais seulement un programme d’achat systématique, une bonne idée serait de déposer le remboursement d’impôt dans un CELI, puis d’effectuer des virements automatiques du CELI vers le REER tout au long de l’année. Cela vous permettra d’épargner sans puiser dans vos liquidités», indique Jean-François Rémillard.

En réinvestissant dans le REER le montant du remboursement d’impôt que vous obtiendrez l’an prochain grâce à ces cotisations, votre argent fructifiera davantage grâce aux intérêts composés. En procédant ainsi, voici ce que produirait la somme de 1000 $ au bout de trois ans et cinq ans, selon des taux d’imposition de 30 et 40 % :

Nombre d'années

Fourchette d'imposition (30%, 40%)

3 ans

- 1 380$ (30%)

- 1 560$ (40%)

5 ans

- 1 425$ (30%)

- 1 650$ (40%)

3. Éliminer ses dettes à haut taux d’intérêt

La richesse commence dès que l’on n’a plus de dettes ! Si vous avez des soldes impayés sur des cartes de crédit ou des cartes de magasins, utilisez votre remboursement d’impôt pour les payer. Ces formes de crédit sont en effet très onéreuses, avec des taux d’intérêt habituellement de 19,99 % pour les cartes de crédit et d’environ 30 % pour celles de magasin. En remboursant ces dettes, vous vous libérez du même coup des intérêts facturés chaque mois.

4. Mettez vos affaires en ordre

Il y a certaines démarches que l’on repousse systématiquement, notamment son testament et son mandat de protection ou encore le contrat de vie commune si l’on est conjoint de fait.

«Le remboursement d’impôt servira à payer les frais de notaire pour préparer ces documents légaux indispensables», mentionne le conseiller en sécurité financière Jean-François Rémillard.

Un excellent investissement que l’on n’aura à faire qu’une seule fois.

5. Investissez dans vos compétences ou votre santé physique

Se perfectionner dans un domaine ou suivre un cours pour améliorer vos compétences peut contribuer à votre développement professionnel ou même vous permettre d’accéder à un poste mieux rémunéré.

Ou encore, consacrez votre remboursement d’impôt à l’achat d’équipement sportif ou à un abonnement dans un gym afin de rester en forme toute l’année. Investir dans sa santé, c’est payant !

Jean-François Rémillard conclut en soulignant que, bien sûr, nous aimons tous nous gâter un peu.

«Pour nous inciter à prendre de bonnes habitudes et nous encourager, on peut malgré tout s’accorder une petite récompense. Par exemple, consacrer 20 % du remboursement d’impôt pour se faire plaisir, et utiliser le reste de façon raisonnée», recommande le conseiller en sécurité financière.