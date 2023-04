Concours musical international de Montréal amasse 385 000$

La soirée-bénéfice au profit du Concours musical international de Montréal, sous la présidence d’honneur de Pascale Bourbeau et Daniel Lalonde, a recueilli la magnifique somme de 385 000 $. Le réputé ténor Marc Hervieux a animé cette soirée festive et mémorable comprenant des performances musicales exquises et un superbe menu gastronomique.

Photos Tam Lan Truong

Le Dr Guy Breton, V.-P. du CA du CMIM, est en compagnie de Louise Roy, présidente du CA du CMIM, Daniel Lalonde, coprésident de la soirée, Christiane LeBlanc, DG et directrice artistique du CMIM, Pascale Bourbeau, coprésidente de la soirée, et son conjoint Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Bernard Derome et l’ancien premier ministre Pierre Marc Johnson sont entourés de Lucille Doiron et de Florence Junca-Adenot, de l’UQAM.

Dominique Anglade est en compagnie de Yves Jean Lacasse, de Pascale Bourbeau, coprésidente d’honneur, du violoniste Hao Zhou, gagnant du CMIM 2019, et de Marie-Josée Primeau.

Le CMIM a été fondé par Joseph Rouleau et par l’homme politique et grand philanthrope André Bourbeau. On voit sur la photo Pierre Karl Péladeau, sa conjointe, Pascale Bourbeau, et la mère de cette dernière, Mireille Bourbeau, l’épouse d’André Bourbeau, Laure Noël-Bourbeau, et Éric Bourbeau.

Maryse Beauregard et Guy Fournier sont en compagnie de Pascale Bourbeau, Pierre Karl Péladeau, Sophie Prégent et Charles Lafortune.

Les dirigeantes de la Banque Nationale, Linda Patterson et Nancy Janson, sont en compagnie de deux passionnés de tennis, Eugène Lapierre et l’ancien juge François Godbout, et de Marc Hervieux.