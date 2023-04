Danger de laisser une ex-conjointe prendre toute la place

Je suis en couple avec un homme plus vieux que moi qui est père de deux enfants adultes et qui a dû divorcer pour pouvoir m’épouser. Je lui avais imposé cette exigence pour me protéger de son ex-femme qui n’a pas rendu notre relation facile. Tout ce qu’elle a pu faire pour le retenir, elle l’a fait.

On a une petite fille d’un an. Je pourrais dire que dans l’ensemble, on a une super vie de couple, si ce n’était que malgré le divorce, son ex persiste à porter le nom de famille de mon mari. Selon elle, le fait qu’elle ait bâti sa carrière avec ce nom-là, à une époque où les femmes prenaient encore le nom de famille de leur mari, l’oblige à le conserver pour ne pas nuire à sa clientèle.

Mais comme je connais la madame et que je sais à quel point socialement parlant le fait de porter le nom de son ex-mari lui donne du panache vu la valeur qu’il a, c’est exactement là que se situe sa véritable raison de vouloir demeurer Madame L........

Vous allez peut-être trouver ça bizarre Louise, mais on dirait que le fait qu’elle ne veuille pas couper cet ultime lien avec son ex-mari, c’est comme si elle enlevait sa légitimité au couple que je forme avec lui.

J’en ai souvent parlé à mon mari en lui demandant d’insister auprès d’elle pour qu’elle procède enfin au changement de son nom de famille. Il me jure qu’il a fait quelques tentatives de persuasion, mais qu’elle refuse net. En guise de palliatif pour ménager ma susceptibilité, il passe son temps à me dire que ça n’a aucune espèce d’importance dans le fond, que le seul fait qu’on soit ensemble prouve la valeur de notre couple. Pourquoi est-il si mou avec elle pour ne pas voir à quel point la situation me blesse ? Heureusement qu’on a une fillette ensemble, car je pense que je le prendrais encore plus mal.

Grand besoin d’être rassurée

Au lieu de vous concentrer sur un nom de famille, je pense que vous auriez intérêt à réfléchir et vous atteler à chercher en vous-même d’où vous vient un tel manque de confiance en vous. Quand vous aurez mis le doigt sur le bobo, que vous en aurez compris les tenants et aboutissants et que vous aurez entrepris les démarches pour vous réapproprier votre valeur personnelle, vous allez certainement en arriver à la conclusion qu’un simple nom de famille a si peu d’importance dans l’équation d’une vie amoureuse.