Délit de fuite à Saint-Jérôme: la brigadière frappée se trouve bien chanceuse

La brigadière qui a été heurtée jeudi midi par un chauffard maintenant accusé de délit de fuite à Saint-Jérôme se considère doublement chanceuse d’être en vie, elle qui était déjà en rémission de cancer.

« J’ai été chanceuse. Cinq minutes avant, je marchais sur le trottoir, de ce bord-là », confie Chantal Thinel, 58 ans, encore ébranlée.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Vers 12 h 30, la brigadière terminait son quart de surveillance.

Elle patientait dans sa voiture, près de l’intersection de la rue Durand, à Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

Tout à coup, le conducteur d’une minifourgonnette Nissan Quest blanche se serait mal engagé dans une courbe, sur le boulevard des Laurentides. Son véhicule familial a alors quitté la voie principale, heurtant coup sur coup la brigadière dans sa voiture et un cycliste qui passait par là.

« Au moins, il n’y avait plus d’enfants », poursuit-elle.

« Je n’ai pas eu le temps de le voir venir. J’étais assise côté conducteur, et je me suis ramassée du côté passager. Ça s’est fait si vite que je me suis demandé comment je m’étais retrouvée de l’autre côté », raconte la quinquagénaire.

Frappée d’une dose d’adrénaline, cette dernière aurait tenté de secourir le cycliste qui gisait au sol, avant que les secours n’arrivent et ne prennent le relais.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Le suspect et sa minifourgonnette ont terminé leur course contre quatre véhicules stationnés sur le terrain de stationnement d’une pharmacie Pharmaprix, près de l’hôpital de Saint-Jérôme.

Celui-ci aurait alors fui la scène à pied, a affirmé la police de Saint-Jérôme, avant que le dossier ne soit transféré à la Sûreté du Québec (SQ).

Il s’est rendu

Sa sergente Catherine Bernard a confirmé vendredi que le suspect s’était rendu par lui-même dans un poste de quartier jeudi soir, où il a été interrogé, puis arrêté.

Vendredi, Frantz-Patrick Luce, 38 ans, se trouvait dans les bureaux de la SQ, à Mascouche, lors de sa comparution par vidéoconférence, au palais de justice de Saint-Jérôme. Il a été accusé de deux chefs de délit de fuite ayant causé des lésions.

La procureure de la Couronne, Me Camille Champagne, s’est pour le moment opposée à sa remise en liberté.

La brigadière de moins d’un an d’expérience s’en sort donc avec rien de moins qu’une vertèbre cassée et des ecchymoses, résume-t-elle. Sa voiture est par ailleurs une perte totale.

doublement chanceuse

Mais Chantal Thinel se considère tout de même chanceuse, sinon « doublement chanceuse », dit-elle avec émotion.

Celle qui pratiquait auparavant le métier de cuisinière a dû délaisser sa profession en raison de problèmes de santé.

En janvier 2022, on lui a retiré l’estomac des suites d’un cancer.

Maintenant en rémission, elle s’est lancée en septembre dans ce nouveau défi d’accompagner les enfants à l’école.

La mère de deux enfants et grand-mère de six petits-enfants devra néanmoins prendre quelques semaines d’arrêt de travail pour se remettre de ses blessures.

« C’est pour eux qu’on se bat », conclut-elle, au sujet de ses enfants.

Pour Michel Pilon, le cycliste de 59 ans, sa condition était toujours critique, à l’hôpital Sacré-Cœur, au moment de mettre de publier vendredi soir.

Frantz-Patrick Luce a des antécédents de possession de cocaïne, d’action indécente et de non-respect des conditions. Son dossier doit revenir à la cour lundi prochain.