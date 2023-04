Edmundson persiste et signe pour les séries

Lors du tournoi de golf lançant officiellement la saison du Canadien, Joel Edmundson en a laissé plusieurs bouche bée en affirmant que l’objectif de l’équipe était de participer aux séries éliminatoires.

Lorsque l’auteur de ces lignes lui a rappelé cette affirmation pour le moins audacieuse, le défenseur ne s’est pas défilé.

« Si tu n’y crois pas, c’est certain que ça n’arrivera pas. »

« On a eu un paquet de blessés cette année, et on a quand même été compétitif, a-t-il martelé. Regarde contre les Bruins, la meilleure équipe au monde. On a tenu notre bout dans un match de 5 à 4. »

« Quand on est en santé, on peut rivaliser avec n’importe qui. Miser sur une équipe en santé aurait assurément amélioré nos chances », a-t-il ajouté.

Puisque tous les jeunes de l’organisation auront une saison de plus d’expérience derrière la cravate, il ne faudrait pas se surprendre que le Manitobain y aille d’une prédiction similaire dans quelques mois.

« J’ai été très impressionné par nos jeunes joueurs. Et pas seulement par ceux qui faisaient partie de notre formation. Ce fut le cas, également, avec ceux qui arrivaient de Laval. Ça a été une bonne première année pour eux et ça promet pour l’avenir. »