Guy Lafleur et nous

Pierre Gince et Steven Finn, ancien co-capitaine des Nordiques et coéquipier de Guy Lafleur, ont recueilli des témoignages de la famille, des coéquipiers, adversaires, patrons, journalistes, artistes et amis entourant le légendaire Guy Lafleur. La préface du livre, qui a été publié par Les Éditions de l’Homme, est signée par Wayne Gretzky.

Photo Pierre-Paul Poulin

Guy Lafleur a été sans aucun doute l’un des meilleurs hockeyeurs de son époque. On voit ici son épouse, Lise Lafleur et son fils, Martin Lafleur.

Photo Pierre-Paul Poulin

Élise Béliveau, que l’on voit entourée de sa fille Hélène et de l’ancien président du Canadien Ronald Corey, et son mari, Jean Béliveau, ont hébergé Guy Lafleur à son arrivée à Montréal.

Photo Pierre-Paul Poulin

Guy Lafleur a pris sa retraite en tant que joueur des Nordiques. Sur la photo, on aperçoit deux anciens Nordiques, Réjean Houle et Michel Bergeron.

Photo Pierre-Paul Poulin

Trois anciens coéquipiers de Guy Lafleur, soit Yvon Lambert et Yvan Cournoyer, avec le Canadien, et Marcel Dionne, avec les Rangers, sont originaires de la région de Drummondville.

Photo Pierre-Paul Poulin

Parmi les amis de « Flower », il y avait le philanthrope Roger Dubois, son barbier Ménick et Evelyne Cournoyer, l’épouse d’Yvan.

Photo Pierre-Paul Poulin

Le coauteur du livre et analyste à TVA Sports Steven Finn est en compagnie de Martin Larocque et Louis-Philippe Neveu, de TVA Sports.

Photo Pierre-Paul Poulin

Les coauteurs, Pierre Gince et Steven Finn, sont entourés de Judith Landry, directrice générale, édition, secteur Livre de Québecor, et de Lyne Robitaille, vice-présidente principale, Journaux, Livres et Magazines de Québecor et présidente et éditrice du Journal de Montréal.

Photo fournie par Pascale Vallée

