«J’ai perdu toute mon assurance cette année» – Jonathan Huberdeau

La saison 2022-2023 de Jonathan Huberdeau a été à l’image de celle des Flames de Calgary: en deçà des attentes. La flamme du Québécois s’est éteinte à sa première saison en Alberta, selon ses dires.

L’ancien des Panthers de la Floride est passé d’une récolte de 115 points à sa dernière campagne à Sunrise, à seulement 55 points. Il s’agit de la pire baisse offensive jamais enregistrée entre deux saisons dans la Ligue nationale.

«Je crois que c’est mental. J’ai perdu toute mon assurance cette année. Ça se voyait. Je n’avais aucune confiance, a avoué Huberdeau pendant le bilan de son équipe vendredi [...] C’est dur. Tu essaies d’être là pour aider ton équipe à gagner et tu ne peux pas y arriver.»

Ainsi, les Flames ont été écartés des séries éliminatoires de justesse, bien que plusieurs les voyaient dans le portrait en début d’année. Les jours de Darryl Sutter comme entraîneur-chef sont peut-être comptés.

Or, il faut toujours faire attention au retour de flamme. Huberdeau pourrait bien rebondir en 2023-2024 et justifier un peu mieux son énorme salaire de 10,5 millions de dollars.

«Ce qu’il y a de plus important pour moi cet été, c’est de retrouver cette confiance. Je ne veux pas regarder vers l’arrière, je veux regarder vers l’avant», a assuré le Jérômien de 29 ans.

Un appel à l’aide

Arrivé avec Huberdeau en provenance de Sunrise l’an dernier, le défenseur de MacKenzie Weegar a fait passer un message à l’organisation des Flames en mentionnant que l’équipe ferait mieux de laisser de côté le vétuste Scotiabank Saddledome.

Il a expliqué que l’aréna ne répondait plus aux normes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je pense que nous avons besoin d’un nouvel aréna. Peut-être que ça nous aidera, mais c’est sûr que le Saddledome à son caractère spécial. Quelques rénovations pourraient le rendre meilleur», a déclaré l’arrière de 29 ans.

Le Scotiabank Saddledome, qui a ouvert ses portes en 1983, est actuellement le troisième plus vieil amphithéâtre du circuit Bettman, derrière le Climate Pledge Arena de Seattle et le Madison Square Garden de New York. La seule différence est que ces deux amphithéâtres ont été rénovés au coût de plus d’un milliard de dollars lors de la dernière décennie.