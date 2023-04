La Fondation Trudeau demande à la VG d’enquêter sur le don controversé

La Fondation Pierre Elliott Trudeau a demandé à la vérificatrice générale du Canada d’enquêter sur les origines d’un don de 140 000$ soupçonné d’avoir été effectué par une entreprise basée à Hong Kong, au nom du régime chinois, en 2016.

• À lire aussi: Fondation Trudeau: le Bloc demande à la VG d’enquêter

• À lire aussi: Trudeau réitère sa confiance en Johnston, malgré ses liens avec la fondation Trudeau

Dans un courriel transmis à l’Agence QMI vendredi après-midi, le bureau de la vérificatrice a confirmé avoir «reçu une lettre de la Fondation Trudeau pour réclamer un audit».

La décision de déclencher ou pas une enquête est présentement à l’étude, dit-on.

Une demande identique a été formulée cette semaine par le Bloc québécois, qui «salue la décision saine des administrateurs de la Fondation Pierre‐Elliott Trudeau».

«Nous avons une préoccupation particulière pour que les programmes de soutien aux étudiants sous la forme de bourses ne soient pas compromis par l’exercice et demeurons convaincus qu’il s’agira là d’une illustration supplémentaire qu’une enquête indépendante, publique et dont la présidence sera désignée par la Chambre des communes, est de plus en plus nécessaire, voire urgente», a déclaré Yves-François Blanchet dans un communiqué vendredi.

Le chef conservateur Pierre Poilievre réclame pour sa part que l’Agence du revenu (ARC) se penche sur l’ensemble des dons suspects reçus par la Fondation dans les dernières années.

Dans une lettre destinée au commissaire de l’ARC vendredi, M. Poilievre soutient que les récents reportages de La Presse et du Globe & Mail permettaient de suggérer que la Fondation «a été activement complice de la dissimulation de la véritable source de la donation et, ce faisant, a peut-être produit des documents frauduleux».

Le premier ministre Justin Trudeau s’est dissocié de toute activité en lien avec la fondation instituée au nom de son père, et qui a reçu en 2003 un fonds de lancement de 125 M$ octroyé par l’ancien premier ministre libéral Jean Chrétien en 2003.

Appelée à commenter la chose en comité parlementaire vendredi, la cheffe de cabinet du premier ministre Katie Telford a déclaré que le seul lien que M. Trudeau entretient avec la Fondation Trudeau est «son nom».