La fourberie de Québec solidaire est sans limites

QS nous fait alterner entre le rire et la colère.

Il fait rire quand il se contorsionne pour dire une chose et faire son contraire.

Il fâche quand il nous prend systématiquement pour des cons.

«Méditation»?

Les quatre partis représentés à l’Assemblée nationale se sont entendus pour voter une motion s’opposant à des locaux de prière dans nos écoles publiques.

Tout de suite après, QS a commencé à se tortiller comme une tranche de bacon dans la poêle.

Il verrait d’un bon œil une salle de « méditation » ouverte à toutes les religions et même aux non-croyants.

Si le ridicule tuait, QS tomberait raide mort en une fraction de seconde. Mais le plus choquant est de voir la grosseur de la couleuvre qu’il essaie de nous faire avaler.

La fourberie de QS est d’autant plus grossière que, pour une fois, le PLQ, souvent vacillant sur ces questions, s’est tenu droit dans ses bottes.

D’abord, il existe déjà, dans nos écoles, un lieu de recueillement, de tranquillité, ouvert à tous les élèves, peu importe leurs croyances.

Ça s’appelle une bibliothèque.

Écoutez l'édito de Joseph Facel à l'émission de Richard Martineau diffusée en direct via QUB radio :

Ensuite, essayez un instant d’imaginer la logistique que supposerait la gestion de ce local multiconfessionnel.

Imaginez des catholiques, des musulmans et des ce-que-vous-voudrez prier en même temps, alors que, par définition, le croyant veut un lieu réservé et que certaines prières impliquent de psalmodier à voix haute.

L’un dirait à l’autre: hey, baisse le ton s’il te plaît, j’essaie d’entrer en communication avec mon Dieu.

Où dans le monde a-t-on déjà vu cela?

Il faudrait donc créer des plages horaires : tel moment serait pour les catholiques, tel autre pour les musulmans, etc.

Or, les musulmans doivent théoriquement prier cinq fois et à des moments précis.

Imaginez encore : hey, le catho, dépêche-toi de finir, c’est le tour de la troisième prière de nos amis musulmans.

On rit, mais ce n’est pas drôle, puisque QS pense vraiment que nous sommes assez cons pour avaler cela.

Et on n’a pas encore parlé de la ségrégation sexuelle. Hommes et femmes ne prient pas ensemble dans l’islam.

Il faudrait donc des moments différents ou des cloisons de séparation.

Cela nous ramènera aux controverses sur les piscines publiques d’avant la commission Bouchard-Taylor.

Même s’il était possible, un local «multiconfessionnel» supposerait que ceux qui s’en servent soient habités par un esprit de compromis.

Or, la demande pour des locaux de prière venait d’étudiants radicalisés, exclusivement musulmans, qui, par définition, ne sont pas habités par cet esprit de compromis.

Provocation

QS fait aussi semblant de ne pas voir que nous sommes ici face à une opération de provocation concertée.

Des dizaines de jeunes ont la même revendication simultanée.

Au même moment, le Conseil national des musulmans canadiens, toujours lui, prépare sa contestation juridique de l’interdiction.

Un hasard, une coïncidence, vraiment?

Si l’islamisme, c’est l’islam agressivement revendicateur, est-il exagéré de se demander si QS n’est pas un parti carrément infiltré par les islamistes ?