Le plan du week-end (premières terrasses!)

Avec cette douce impression d’un été qui se dépêche à arriver, voici trois vins pour égayer votre fin de semaine à siroter sur la terrasse.

Buvez moins. Buvez mieux.

Santa Julia, La Oveja Torrontes 2022, Mendoza, Argentine

21,35$ – Code SAQ 14941549 – 13,5% - Bio

Le torrontés, cépage répandu en Argentine, peut parfois donner des vins quelconques. C’est tout le contraire ici avec une vinification qui comprend une courte macération pelliculaire, aucune filtration et aucun intrant chimique. Le vin affiche une robe voilée et offre un nez bien parfumé de fleur, de lavande et de melon. Attaque légèrement perlante qui rehausse la vivacité de l’ensemble qui semble avoir un supplément de structure. Légèrement «funky», il montre une agréable buvabilité. Parfait à l’apéro.

★★ 1⁄2 $$

Domaine Capmartin, Cosmique 2021, Côtes de Gascogne, France

21,10$ – Code SAQ 14784563 – 12,5% - Bio

Un étrange (pour ne pas dire cosmique) assemblage réunissant viognier, chardonnay et sauvignon donnant un vin à la fois intrigant et fort digeste. Des notes de fruits blancs, de fleurs et d’agrumes avec un fond légèrement herbacé. La bouche est tonique avec une matière enveloppante et une acidité vive. Un ovni des plus agréable.

★★ 1⁄2 $$

Lindes de Remelluri, Vinedos de Labastida 2019, Rioja, Espagne

28,40$ – Code SAQ 13211780 – 14%

Ici, sortez le BBQ et les viandes à griller! À dominance de tempranillo à laquelle s’ajoutent garnacha tintorera, graciano et viura, ce vin est une belle caresse tant au nez qu’en bouche. Des tonalités de fruits noirs, de réglisse et de vieux rhum laissent place à une bouche charnue et structurée. Long et puissant, il plaira aux amateurs de vins corsés.

★★★ $$1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.