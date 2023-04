Bilan de fin de saison du Canadien: les attentes changeront, mais pas le plan

Rome ne s’est pas construite en un jour. Pour une équipe de la LNH, le temps reste aussi la clé d’une reconstruction. Jeff Gorton et Kent Hughes, les deux architectes du renouveau chez le Canadien, garderont le cap sans chercher à placer des pierres trop rapidement.

• À lire aussi: Samuel Montembeault jouera au championnat du monde

• À lire aussi: Canadien: Sean Monahan fait un plaidoyer pour un retour

• À lire aussi: Loterie du repêchage: le Canadien sera-t-il aussi chanceux que les Devils en 2017?

C’était le jour du bilan de cette saison 2022-2023 au lendemain d’un revers de 5 à 4 lors du 82e match contre les Bruins de Boston.

Après une dizaine de joueurs qui ont défilé dans le vestiaire au complexe d’entraînement à Brossard, Gorton et Hughes ont rencontré conjointement la presse dans la salle de conférence. Il n’y avait aucun visage d’enterrement, le ton restait cordial et les deux hommes avaient les yeux sur le futur.

En cette deuxième année de l’ère du monstre à deux têtes au sommet de la pyramide, le Tricolore a terminé au 28e rang avec un dossier de 31-45-6 pour 68 points.

Du développement

À leur première saison, qui n’était pas complète puisque Marc Bergeron occupait le siège du DG pour les premières semaines, Gorton et Hughes avaient terminé au 32e et dernier rang avec 55 points (22-49-11), la pire récolte dans l’histoire de l’équipe.

« Avant le début de saison, on m’avait demandé quels étaient mes objectifs et j’avais répondu : le développement du côté individuel et collectif, a rappelé Hughes. Je crois qu’on a vu beaucoup de développement sur le plan individuel puisqu’on a vu plus de joueurs qu’on s’attendait. Côté équipe, on a vu une culture qui s’est établie malgré des circonstances difficiles. »

« Idéalement, nous aurions eu moins de blessés et nous aurions vu l’équipe grandir plus, a poursuivi le directeur général. J’ai aussi noté une progression pour nos entraîneurs. Nous avons un personnel très intelligent. »

Après ce bilan de saison, Hughes a décrit la prochaine étape pour son équipe.

« On a discuté avec les joueurs, a-t-il souligné. On a parlé du mot responsabilité [ownership]. Comme agent de joueurs, je remarquais que les jeunes joueurs arrivaient dans la LNH et la première phase était de s’établir individuellement. Après cette étape, ils se demandent comment ils peuvent aider l’équipe à gagner. On a beaucoup de jeunes joueurs et ils doivent trouver comment ils peuvent faire les deux en même temps. Et les attentes vont changer pour l’an prochain. »

Patience

Il y a encore un grand niveau de patience chez les partisans. Ils ont embarqué dans le projet de reconstruction. Ce n’était pas rare de voir une vague au Centre Bell cette saison en troisième période même avec un pointage de 4 à 2 pour les visiteurs.

Mais dans une ville comme Montréal, la patience ne restera pas éternelle. Hughes et Gorton le savent très bien.

« Je ne changerai pas selon la pression de l’extérieur, a répliqué Hughes. Je sais, comme équipe, il y a une pression de performer. Mais c’est un équilibre. Nous avons plusieurs jeunes, ils doivent devenir responsables pour eux et l’équipe. On ne peut pas pousser trop fort juste dans une direction. Je ne sais pas si nous participerons aux séries, mais nous pousserons. Si nous n’y participons pas, ce ne sera pas la fin du monde. Les partisans ne veulent pas cinq victoires de plus à la fin de la saison, mais une équipe qui restera dans le bon chemin. »

Pas de raccourci

Ancien DG des Rangers à New York, Gorton vit sa deuxième reconstruction en peu de temps à Montréal.

« Nous voulons construire cette équipe de la bonne façon, a réitéré le vice-président aux opérations hockey. Nous ne cherchons pas de raccourci. Nous voulons suivre notre chemin. Je n’aime pas placer une période de temps. »

Hughes et Gorton ont chacun parlé de rester sur le même chemin. Ils auront cette philosophie dans les prochains mois pour bâtir l’édition de 2023-2024.

« Si on trouve un moyen de faire un échange ou de signer un joueur pour nous améliorer, on le fera, a noté Hughes. Mais on agira sans faire mal au futur de l’équipe. On ne fera pas un échange pour devenir meilleur l’an prochain, mais si c’est pour devenir une meilleure équipe sur plusieurs saisons, oui on le fera. »

L’échange de Kirby Dach dans un pacte avec les Islanders et les Blackhawks pour Alexander Romanov sert de modèle.

La loterie

Les dirigeants du CH, tout comme les partisans, ont encerclé la date du 8 mai, jour de la loterie pour le prochain repêchage. Sur le plan mathématique, le Tricolore a 8,5 % des chances de remporter la pige pour Connor Bedard.

« On est confiant qu’indépendamment du résultat, on aura un très bon joueur à repêcher, a souligné Hughes. Oui on souhaite de gagner la loterie encore. Mais il y a plusieurs beaux espoirs. »

Selon les résultats de la loterie, le Tricolore pourrait obtenir le premier, deuxième, cinquième, sixième ou septième choix au premier tour.