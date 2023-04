Les eaux seront plus agitées pour le Canadien l’an prochain

Autrefois, quand le Canadien terminait sa saison, il y avait un buzz dans l’air. Et ce, gagne ou perd. Cette année, on n’a rien senti de ça ou si peu. Parce que les attentes étaient inexistantes, la saison s’est déroulée dans un confort relatif pour les dirigeants et les joueurs.

Kent Hughes aurait voulu nous faire croire que son équipe avait du potentiel pour nous surprendre, qu’on aurait dit qu’il vivait sur une autre planète. Il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes.

Rappelez-vous cette fameuse déclaration de Marc Bergevin lorsqu’il était allé chercher Karl Alzner, David Schlemko, Mark Streit et Joe Morrow durant l’été 2017. Il avait affirmé que sa brigade défensive était supérieure à celle de la saison précédente, qui comprenait notamment Andrei Markov et Alexei Emelin.

Bergevin avait vidé la filière russe en laissant partir aussi Alexander Radulov, qui avait conquis la foule montréalaise durant son séjour d’un an à Montréal.

La débarque qui s’était ensuivie avait été vertigineuse. Le Canadien avait connu une saison de 71 points, une baisse de 32 points par rapport à la saison précédente.

La ville était sens dessus dessous. La déclaration de Bergevin lui est restée longtemps collée à la peau. Dire les choses telles qu’elles sont, comme l’a fait Kent Hughes cette année, est bien. Les amateurs deviennent plus conciliants.

Les partisans du Canadien ont laissé passer cette saison sans grimper dans les rideaux. Mais ça ne signifie pas qu’ils vont rester muets encore longtemps.

Il y a une date de préemption pour ça. Même dans le cadre d’une réorganisation des effectifs.

Les amateurs seront moins indulgents la saison prochaine. Jeff Gorton, s’il est encore là, Kent Hughes et Martin Saint-Louis peuvent s’attendre à naviguer dans des eaux plus agitées.

Les blessures n’ont pas aidé

On ne parlera pas de Connor Bedard ni de Pierre-Luc Dubois parce qu’ils ne font pas partie de l’équation au moment où on se parle.

Disons que s’ils débarquaient à Montréal, les attentes feraient sauter les sites de paris sportifs. Les amateurs se mettraient à rêver à la Coupe Stanley.

Pour obtenir de meilleurs résultats la saison prochaine, il faudra que tous les joueurs en fassent plus.

Il sera impératif aussi que l’équipe soit en meilleure santé. On a beau dire que les blessures ne sont pas une excuse, aucune formation ne peut survivre à l’absence de 11 joueurs.

Trois de ces joueurs étaient des recrues qui avaient mérité un poste avec le grand club, soit Kaiden Guhle et Arber Xhekaj à la ligne bleue et Juraj Slafkovsky à l’attaque.

Cole Caufield comptait 26 buts en 46 matchs à sa fiche lorsqu’il s’est blessé. Nick Suzuki a ressenti son absence jusqu’à ce que Rafaël Harvey-Pinard profite de la chance de jouer à ses côtés pour s’éclater à l’offensive.

L’éclosion d’Harvey-Pinard

Parlant de joueur transformé, Harvey-Pinard est de cette catégorie. Il a gagné sa place pour l’an prochain.

Samuel Montembeault, Jordan Harris, Mike Matheson et Alex Belzile ont gagné beaucoup de points. À 31 ans, Belzile a démontré que le temps n’est pas un facteur pour un joueur qui se défonce pour se faire une place.

Du côté des vétérans, Brendan Gallagher et David Savard correspondent au type de vétéran que toutes équipes recherchent. Vous savez que vous pouvez miser sur eux en tout temps et qu’ils sont des inspirations pour leurs coéquipiers.

Encore un long chemin

Ce portrait ne doit toutefois pas nous faire oublier qu’il y a encore loin de la coupe aux lèvres.

Les Bruins, les Leafs, le Lightning, les Hurricanes, les Devils et les Rangers sont destinés à demeurer dans le tableau des séries encore un certain temps.

Les Sabres, les Sénateurs et les Red Wings devancent le Canadien dans leur plan de relance.

Une participation aux séries n’apparaît pas possible avant 2026, au plus tôt. Tant mieux si ça se produit avant. Mais quand ça arrivera, il faudra que l’effet dure.

Les amateurs ne veulent plus d’une équipe qui fait du surplace. Leur souhait est de voir un Canadien qui sera compétitif pendant plusieurs années.

Reste la Coupe...

On peut faire dire bien des choses aux statistiques. Prenons la fiche des Bruins cette saison et pensons à l’édition 1976-1977 du Canadien qui avait amassé 132 points dans un calendrier de 80 matchs. Les Bruins ont devancé le Tricolore à leur 81e rencontre, disent les fans finis du CH.

Devrait-on placer un astérisque à côté du nombre de points obtenus par les Bruins? Non.

Est-ce que ça fait d’eux une équipe supérieure au Canadien de l’époque? On n’a pas à nous poser cette question.

Des grandes équipes, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Toutes les équipes qui connaissent des saisons records ont du mérite.

Alors, chapeau aux Bruins!

Rien d’acquis

N’oublions pas qu’ils ont commencé la saison sans Brad Marchand, Charlie McAvoy et Matt Grzelcyk. Mais ils avaient la profondeur pour survivre à cette période.

La preuve: ils ont remporté 17 de leurs 20 premiers matchs sous la direction de leur nouvel entraîneur Jim Montgomery. Ils ont maintenu ce rythme toute la saison.

Dans le hockey d’aujourd’hui, c’est grandiose!

Mais la saison des Bruins ne sera pas une vraie réussite sans la Coupe Stanley.

Oui, il y a toujours un danger que l’équipe trébuche en cours de route. On l’a vu avec le Lightning, qui après une saison de 128 points en 2018-2019, a été balayé en quatre matchs en première ronde par les Blue Jackets.

En 1996, après avoir amassé 131 points, les Red Wings de Detroit ont baissé pavillon en six rencontres devant l’Avalanche du Colorado en finale d’association.

Reverra-t-on Bergeron?

Ces deux exemples devraient servir aux Bruins. La formation bostonienne est en mission.

C’est notamment le cas de leur capitaine Patrice Bergeron, qui pourrait avoir disputé son dernier match à Montréal, hier soir.

Une deuxième conquête de la Coupe Stanley serait une belle façon pour lui de terminer sa carrière.