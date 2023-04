L’opération «ménage du printemps» sera plus longue cette année à Montréal

Comme après chaque fonte des neiges, l’allure des rues, ruelles, trottoirs et lieux publics laissent à désirer à Montréal, mais l’opération pour les nettoyer pourrait être plus longue cette année.

Bien que l’opération «ménage du printemps» ait débuté, les dégâts laissés par le verglas sont tels que la moitié des 1000 employés qui sont habituellement mobilisés s’affairent toujours à nettoyer les dégâts que la tempête a laissés.

«On demande à tout le monde d'être compréhensif, a expliqué le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin. Ce sera plus long, on va y arriver, on a besoin de l'aide de tout le monde.»

De nombreux déchets qui avaient été ensevelis par la neige et qui ont réapparu avec la chaleur sont toujours présents sur la chaussée à plusieurs endroits dans la métropole.

La Ville a plus que jamais besoin de ses citoyens pour l’aider dans cette corvée, croit le directeur général de Ville en vert, Christophe Derrien.

«On n’a surtout pas besoin que les citoyens et les citoyennes deviennent des bucherons, a-t-il affirmé. On laisse les branches à la Ville de Montréal.»

Des équipements comme des balais, des pelles et des pinces sont toutefois disponibles dans les écoquartiers de la quasi-totalité des arrondissements pour les personnes qui désireraient aider la Ville pour ce qui en est des déchets.