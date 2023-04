Météo au Québec: profitez du soleil ce week-end, le mauvais temps s’en vient!

Les Québécois devront profiter du beau temps estival du week-end, avant de devoir renouer avec les habits d’hiver dès la semaine prochaine en raison d’un contraste qui fera chuter drastiquement le mercure.

Le mercure a pu atteindre des sommets jeudi, notamment à Montréal et à Gatineau qui ont battu le record datant de 1945 avec 27,9 degrés et 29 degrés respectivement.

Le beau temps ensoleillé se poursuivra donc jusqu’à la fin de semaine presque partout au Québec avec des températures toujours au-dessus des normales de saison.

Ainsi, samedi il fera par exemple 22 degrés dans le sud de la province, notamment à Montréal et en Outaouais, voire plus en Estrie, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Dans le centre de la province, même si le soleil sera là, le mercure ne fera pas de folies, puisque les températures maximales ne dépasseront pas les 13 degrés, anticipe l’agence fédérale.

Un même scénario est attendu également dans les secteurs de l’est du Québec avec toutefois des nuages passagers par endroits et un mercure à la baisse, notamment sur la Côte-Nord.

Mais dès mardi, une dépression amènera du temps venteux et maussade avec des averses et des températures plus fraîches accompagné d’un refroidissement éolien.