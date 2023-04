Un centre de tri suspendu par le ministère de l’Environnement

Un centre de tri de débris de construction de Montréal-Est s’est fait partiellement suspendre ses autorisations par le ministère en charge de l’Environnement pour n’avoir pas respecté certaines lois environnementales.

«Malgré la signification d'une ordonnance à l'entreprise en 2020, Service 3R Valorisation n'a toujours pas réalisé les travaux exigés [...] par la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). Plusieurs manquements sont toujours constatés sur les lieux d'exploitation de l'entreprise», peut-on lire dans un communiqué du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs vendredi.

La suspension partielle du permis du centre de tri de débris de construction Service 3R Valorisation se traduira ainsi par «une interruption de certaines activités», dont sa réception de nouvelle matière.

Cette suspension tiendra notamment jusqu’à ce que la «chaine de tri soit entièrement dégagée, remise en fonction et permette réellement de trier les matières qui sont présentes ou qui entrent sur le site» et que certaines matières «soient acheminées dans un lieu autorisé à les recevoir», a précisé le ministère par écrit.

«Un rapport devra également attester la conformité des travaux exigés pour que la suspension partielle puisse être levée», a-t-il ajouté.

Service 3R Valorisation se trouve dans la mire du ministère depuis 2010 en raison de la non-conformité de ses sites.

Depuis, de «multiples inspections» auraient été effectuées sur les lieux, et deux sanctions administratives de 2 500$ et 10 000$ ont été imposées en 2015 et 2021.

L’entreprise a aussi été condamnée à verser 30 508$ en 2020 à la suite d’une poursuite pénale.